Tannock: Brexit považujem za sebecký akt proti EÚ

Domnieva sa, že výsledok britského referenda z júna 2016 bol dôsledkom nečestnej kampane, preto mnohí spochybňujú jeho legitimitu.

Štrasburg 2. októbra (TASR) – Vystúpenie Británie je sebeckým a deštrukčným aktom proti EÚ, ktorá predstavuje najväčšie prosperujúce mierové spoločenstvo na svete. Pre TASR to uviedol počas prebiehajúceho plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu britský europoslanec Charles Tannock, ktorý kandidoval za Konzervatívnu stranu. Dôsledky tzv. brexitu pociťuje aj v súvislosti s tým, že má manželku pochádzajúcu zo Slovenska.



"Aj naďalej som silným zástancom EÚ a verím, že bitka ešte nie je na konci," konštatoval. Domnieva sa, že výsledok britského referenda z júna 2016 bol dôsledkom nečestnej kampane, preto mnohí spochybňujú jeho legitimitu. "Taktiež Európsky parlament bude mať svoje slovo v konečnom hlasovaní v prípade, ak práva občanov krajín EÚ nebudú garantované. Bude to pre nás problém," priznal Tannock.



Zároveň upozornil aj na riziko, že ak si britská premiérka Theresa Mayová zvolí tzv. tvrdý brexit, v novembri, keď sa očakáva mimoriadny summit zameraný práve na odchod Spojeného kráľovstva z EÚ, hrozí podľa neho pre krajinu zlá alebo žiadna dohoda. Domnieva sa, že situácia môže viesť potenciálne k vážnej kríze.



"Nikto nevie, čo sa stane v novembri, ale niektorí z nás, ktorí sme zástancami druhého referenda, by uprednostnili možnosť bez dohody pred tou zlou. Bitka o zotrvanie krajiny v EÚ sa ešte neskončila aj vzhľadom na to, že britská ekonomika začala trpieť v dôsledku neistoty," uzavrel.



Europoslanci v utorok v Štrasburgu predostreli svoje priority pred ďalším zasadnutím Európskej rady. Hlavy štátov a vlád EÚ by mali 18. októbra diskutovať o brexite, migrácii, vnútornej bezpečnosti a vonkajších vzťahoch. V novembri by sa mal konať mimoriadny summit o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz vyslovil na nedávnom neformálnom summite v Salzburgu nádej, že sa dovtedy podarí dospieť k dohode s Britániou. Rakúsko je momentálne predsedajúcou krajinou Rady EÚ.



Osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová