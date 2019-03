Európska komisia podporila Macronovu snahu o európsku obnovu

Francúzsky prezident v pondelok načrtol svoju víziu pre budúcnosť EÚ.

Brusel 5. marca (TASR) - Európska komisia (EK) podporila v utorok úsilie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o obnovu Európskej únie prostredníctvom lepšej ochrany slobôd a demokracie. Pripomenula, že mnohé z jeho myšlienok už fungujú alebo začínajú fungovať v praxi, uviedla agentúra Reuters.



"Čo sa týka európskej obnovy, Francúzsko a Európska komisia sú na jednej vlnovej dĺžke. Bojujeme rovnaký boj," povedal hovorca EK na pravidelnom brífingu v Bruseli.



Francúzsky prezident v pondelok načrtol svoju víziu pre budúcnosť EÚ, keď vyzval na reformu schengenského priestoru a na zriadenie novej agentúry, ktorá by mala na starosti "ochranu demokracií" pred kybernetickými útokmi a falošnými správami. Macron tiež zopakoval apel na hlbšiu bezpečnostnú spoluprácu v Európe a zdôraznil potrebu spoločnej azylovej politiky pre riešenie migrantskej krízy.



"Nikdy od druhej svetovej vojny nebola Európa taká potrebná. A napriek tomu nebola Európa nikdy v takom ohrození," napísal Macron.



"Európska agentúra na ochranu demokracií by poskytla európskych odborníkov každému členskému štátu, aby mohol chrániť svoj volebný proces proti kyberútokom a manipulácii," citovala ho agentúra AFP.



Zakázané by podľa Macrona malo byť financovanie európskych politických strán zo zahraničia, pričom členovia EÚ by sa mali dohodnúť na predpisoch zakazujúcich "nenávistné a násilnícke prejavy na internete".