Európska komisia sa angažuje v boji proti homofóbii a transfóbii

Brusel 17. mája (TASR) - Predstavitelia Európskej komisie (EK) pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homofóbii a transfóbii (17.5.) zopakovali, že exekutíva EÚ verí v rovnosť pre všetky ženy a mužov.



Prvý podpredseda EK Frans Timmermans v správe pre médiá pripomenul, že Európska komisia je "hrdým partnerom" pochodov gejov, lesbičiek, bisexuálov a transrodových ľudí známych pod značkou Pride (pýcha), pretože verí v rovnosť pre všetky ženy a mužov. Tieto práva podľa neho nie sú všade v Únii samozrejmé a pre milióny členov LGBTI komunity sú ešte stále veľmi vzdialené.



"V EÚ sa za posledných 20 rokov dosiahlo veľa, ale ešte stále treba veľa urobiť. A veľa z toho, čo sme dosiahli, je takmer nedosiahnuteľným snom pre ľudí v iných častiach sveta. Chceme pre nich to, čo máme aj my, a chceme úplnú rovnosť pre všetkých," odkázal Timmermans. Sám pôjde príkladom boja proti diskriminácii a v sobotu sa zúčastní pochodu členov sexuálnych menšín v Bruseli.



Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová zdôraznila, že nikto v EÚ by nemal byť diskriminovaný pre to, koho miluje. Dodala, že EK bude neúnavne pokračovať v boji proti diskriminácii a pri podporovaní práv komunity LGBTI v Európe.



Mimo hraníc EÚ sú vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia považované za trestný čin vo viac ako 70 krajinách sveta.



S cieľom preukázať podporu rozmanitosti a rovnosti osôb LGBTI budú hlavná budova Európskej komisie v Bruseli, ako aj neďaleká budova Európskej služby pre vonkajšiu činnosť vo štvrtok večer a počas noci osvetlené vo farbách dúhovej vlajky. Okrem toho všetky zastúpenia EK v členských štátoch Únie vyvesili v tento deň okrem vlajky EÚ aj dúhové vlajky.



