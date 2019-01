Európska lieková agentúra sa pred brexitom už začala sťahovať

Sťahovanie Európskej liekovej agentúry do Amsterdamu prišlo práve v čase, keď britská premiérka Theresa Mayová vyzvala zákonodarcov, aby schválili jej návrh dohody o brexite.

Amsterdam 9. januára (TASR) - Európska lieková agentúra (EMA) začala presúvať svoju činnosť z Londýna do Amsterdamu. Je to konkrétny dôsledok blížiaceho sa odchodu Británie z Európskej únie, napísala v stredu tlačová agentúra AP.



Výkonný riaditeľ EMA Guido Rasi dostal v stredu pár holandských drevákov, keď oficiálne otvoril dočasné kancelárie svojej organizácie. Výstavba sídla na tento účel má byť podľa očakávania dokončená v novembri.



Slávnostné otvorenie kancelárií EMA zdôraznilo dôležité, už prebiehajúce zmeny, ktoré so sebou nesie brexit, vystúpenie Británie z EÚ. Ten nastane o necelé tri mesiace, 29. marca.



O sídlo Európskej liekovej agentúry malo záujem aj Slovensko, nakoniec sa sťahuje z Londýna do holandského Amsterdamu.



EMA je vplyvný decentralizovaný orgán EÚ, má na starosti schvaľovanie nových liekov, vykonáva neustály dohľad nad bezpečnosťou liekov a podporuje inovácie a výskum vo farmaceutickom priemysle.



Ďalšia agentúra EÚ, Európska banková agentúra (EBA), po odchode Británie z Únie presťahuje svojich 160 zamestnancov do kancelárskeho komplexu v Paríži v apríli.



Sťahovanie EMA do Amsterdamu prišlo práve v čase, keď britská premiérka Theresa Mayová vyzvala zákonodarcov, aby schválili jej návrh dohody o brexite, ktorý vyrokovala s predstaviteľmi Únie.