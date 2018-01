Európska únia vyzvala Irán na povolenie pokojných demonštrácií

Iránska štátna televízia v pondelok informovala, že v priebehu vlny protivládnych protestov už bolo zabitých najmenej 12 ľudí.

Brusel 1. januára (TASR) - Európska únia vyzvala v pondelok Teherán, aby zaručil občanom právo na pokojné demonštrácie. Išlo o prvú verejnú reakciu EÚ po niekoľkých dňoch politických nepokojov v Iráne, uviedla agentúra DPA.



"Sme v kontakte s iránskymi úradmi a očakávame, že po verejných vyhláseniach prezidenta Rúháního bude zaručené právo na pokojnú demonštráciu a slobodu prejavu," uviedol hovorca EÚ.



Iránsky prezident Hasan Rúhání sa v nedeľu vyjadril k prebiehajúcom protestom zmierlivo. Povedal, že občania majú právo kritizovať vládu a protestovať, ale ich konanie by nemalo viesť k násiliu alebo ničeniu verejného majetku.



Iránska štátna televízia v pondelok informovala, že v priebehu vlny protivládnych protestov už bolo zabitých najmenej 12 ľudí. Ozbrojení demonštranti sa na niektorých miestach pokúsili obsadiť policajné stanice a vojenské základne. Zatknuté boli údajne stovky ľudí. Keďže iránske médiá o samotných protestoch informujú málo, mnohé správy a videá sa šíria len prostredníctvom sociálnych sietí, no ich overenie je takmer nemožné.



Podľa iránskej tlačovej agentúry Tasnim pri protestoch prišiel o život aj jeden policajt. Ide o prvú hlásenú obeť z bezpečnostných zložiek počas politických nepokojov. Policajta zabil ozbrojený demonštrant v meste Nadžafabád.



Irán od štvrtka zažíva vlnu protestov proti ekonomickej politike vlády, na ktorých však zaznievajú i politické požiadavky. Demonštrácie vypukli v druhom najväčšom iránskom meste Mašhad, rozšírili sa aj do ďalších miest vrátane Teheránu a celkovo pritiahli tisíce účastníkov.



Nespokojenci sa zmobilizovali prostredníctvom sociálnych sietí po tom, ako v Iráne vzrástli ceny vajec, hydiny a ďalších základných potravín. S cieľom zabrániť ďalším protestom iránske úrady v nedeľu zablokovali aplikácie Telegram a Instagram.



Podľa agentúry AP sú terajšie protesty zrejme najväčšie, aké zasiahli Irán od vlny demonštrácií po sporných prezidentských voľbách v roku 2009.