Európske centrum pre práva Rómov adresovalo protestný list M. Zemanovi

Organizácia pripomenula minulotýždňové vystúpenie najvyššieho českého predstaviteľa v Kojetíne v Olomouckom kraji.

Budapešť/Praha 1. októbra (TASR) - Voči "rasistickým výrokom" českého prezidenta Miloša Zemana protestuje v otvorenom liste zverejnenom v pondelok Európske centrum pre práva Rómov (ERRC) so sídlom v Budapešti.



Organizácia pripomenula minulotýždňové vystúpenie najvyššieho českého predstaviteľa v Kojetíne v Olomouckom kraji. Zeman tam okrem iného podľa českých médií vyhlásil, že "rozhodne nie je priateľom komunizmu, ale za komunizmu Rómovia museli pracovať".



"A väčšinou pracovali ako kopáči, a keď odmietli pracovať, boli označení za osobu štítiacu sa práce a šli do väzenia... Navyše tam bol taký systém, že tie rómske pracovné čaty viedli opäť Rómovia, ktorí mali prirodzenú autoritu, takže keď v ich tíme niekto nepracoval, tak ho vyfackali. Je to veľmi humánna metóda a spravidla sa osvedčuje," uviedol v Kojetíne český prezident.



"Nie je to po prvý raz, čo ste urobil takéto znevažujúce vyhlásenie o Rómoch," tvrdia autori otvoreného listu a pripomínajú českému prezidentovi jeho slová o 90-percentnom podiele Rómov medzi neprispôsobivými občanmi Česka, ako aj kritiku jeho xenofóbnych a netolerantných postojov zo zahraničia.



Prezidentove slová označuje ERRC za prejav nenávisti a rasizmu, za rétoriku, ktorá nemá miesto v Európskej únii a pre ktorú by mal odstúpiť z funkcie.



Hovorca českého prezidenta Jiří Ovčáček v reakcii uviedol, že "výroky pána prezidenta nie sú v žiadnom prípade rasistické".