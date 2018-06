Európske tlačové agentúry sú znepokojené zadržaním novinára Suščenka

Voči rozsudku moskovského mestského súdu sa Suščenko odvolal a súd vyššej inštancie by mohol verdikt zrušiť, uvádza EANA.

Štokholm 7. júna (TASR) - Rada Európskej aliancie tlačových agentúr (EANA) vyjadrila v stredu obavy v súvislosti s odsúdením ukrajinského novinára z agentúry Ukrinform Romana Suščenka. V Rusku ho v pondelok odsúdili na 12 rokov väzenia za špionáž, on však obvinenie odmieta.



Voči rozsudku moskovského mestského súdu sa Suščenko odvolal a súd vyššej inštancie by mohol verdikt zrušiť, uvádza EANA.



"Avšak pán Suščenko bol zadržaný v septembri 2016 a odvolací proces je časovo náročný. Rada (EANA) vyzýva všetky strany, aby prijali opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pán Suščenko bezodkladne vrátil do svojej vlasti - napríklad prostredníctvom výmeny väzňov," navrhuje EANA.



Podľa nej Suščenko tvrdí, že bol na súkromnej návšteve, keď ho zadržali pri príchode do Moskvy pred takmer dvoma rokmi. V agentúre Ukrinform začal pracovať v roku 2002 a bol jej korešpondentom vo Francúzsku, dodala EANA.



EANA, ktorej členom je aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv.