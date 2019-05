Európski ekologickí politici chcú mať plaformu Politika pre budúcnosť

Platforma Politika pre budúcnosť chce pokračovať v snahách mládežníckeho hnutia Piatky pre budúcnosť, ktorého podujatia už niekoľko mesiacov prebiehajú vo viacerých európskych krajinách.

Brusel 24. mája (TASR) - Politici z ekologických strán vo viacerých členských štátoch EÚ navrhli vytvoriť širokú alianciu naprieč politickými stranami s názvom Politika pre budúcnosť. Uviedla to tlačová agentúra DPA.



Tento návrh podporujú zelení z Nemecka, zo Švédska a z Belgicka. Cieľom navrhovanej platformy Politika pre budúcnosť, ktorá by mohla vzniknúť po prebiehajúcich voľbách do Európskeho parlamentu (EP), je boj proti klimatickým zmenám. Pre DPA to potvrdila nemecká europoslankyňa z politickej frakcie Zelení/Európska slobodná aliancia Lisa Badumová.



Platforma Politika pre budúcnosť chce pokračovať v snahách mládežníckeho hnutia Piatky pre budúcnosť, ktorého podujatia už niekoľko mesiacov prebiehajú - najmä za účasti stredoškolákov - vo viacerých európskych krajinách.



Mladí aktivisti vyzvali v piatok na pochody za klímu po celom svete - so snahou vyvinúť tlak na národné vlády, aby účinnejšie riešili otázky klimatických zmien.



Badumová spresnila, že politici musia mladým ľuďom ukázať, že dokážu na túto výzvu reagovať spoločne a všade v Európe.



Spoluzakladateľmi iniciatívy sú holandskí politici Bas Eickhout a Tom van der Lee zo Zelenej ľavice, belgická politička z valónskej strany zelených Ecolo a švédsky politik Lorentz Tovatt zo Strany zelených.



Podľa Badumovej sa platforma Politika pre budúcnosť pokúsi presadiť ambicióznejšie environmentálne ciele v EÚ, vrátane zavedenia minimálnej ceny emisií skleníkových plynov.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)