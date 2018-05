Európski filmári apelujú na Rusko: Nenechajte Sencova zomrieť!

Sencov vstúpil pred 13 dňami do protestnej hladovky, v ktorej mieni pokračovať až do prepustenia 64 ukrajinských politických väzňov odsúdených v Rusku.

Berlín 25. mája (TASR) - Európska filmová akadémia vyzvala vo štvrtok na prepustenie ukrajinského filmového režiséra Oleha Sencova, ktorého napriek protestom medzinárodného spoločenstva odsúdili v Rusku na 20 rokov odňatia slobody nepodmienečne v zariadení so sprísneným režimom.



Ako informoval filmárov právny zástupca, Sencov vstúpil pred 13 dňami do protestnej hladovky, v ktorej mieni pokračovať až do prepustenia 64 ukrajinských politických väzňov odsúdených v Rusku. Súčasne je podľa vlastných slov pripravený zájsť až do krajnosti s tým, že buď zomrie, alebo ruské úrady začnú s plnením jeho požiadavky.



Apel pod názvom Nenechajte Oleha zomrieť!, ktorý zverejnila akadémia na svojej webovej stránke, podpísali obaja spolupredsedovia Európskej filmovej akadémie - nemecký filmár Wim Wenders a jeho poľská kolegyňa Agnieszka Hollandová. Medzi signatármi sú však aj ďalší renomovaní európski filmoví tvorcovia, napríklad britskí filmári Stephen Daldry, Mike Leigh a Ken Loach, Aki Kaurismäki z Fínska, nemecký režisér Volker Schlöndorf, jeho kolega z Maďarska Béla Tarr, Bertrand Tavernier z Francúzska či Krzysztof Zanussi z Poľska.



Medzi 1750 signatármi je aj predsedníctvo Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, renomovaní herci ako Daniel Olbrychski z Poľska či Hanna Schygulová z Nemecka, ale aj česká, nemecká, poľská, rakúska a ukrajinská filmová akadémia alebo zväzová organizácia ruských filmárov Kinosojuz.



Sencov je rodákom z Krymského polostrova a patrí medzi hlasných odporcov jeho anektovania Ruskom. Po zadržaní v Simferopole v máji 2014 ho ruský vojenský súd v Rostove na Done v auguste 2015 uznal za vinného zo sprisahania s cieľom spáchať teroristické útoky a odsúdil na 20 rokov, jeho priateľa Oleksandra Koľčenka na desať rokov žalára. Kauza však bola vnímaná z veľkej časti ako pomsta Sencovovi za jeho názory, pričom ukrajinské úrady a umelecké kruhy začali celosvetovú kampaň za prepustenie filmára na slobodu.



Európska filmová akadémia protestovala voči Sencovovmu odsúdeniu už krátko po vynesení rozsudku a v otvorenom liste prezidentovi Ruskej federácie požadovala jeho neodkladné prepustenie na slobodu.