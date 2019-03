Európski ľudovci najmenej na pol roka pozastavili členstvo Fideszu

Podľa Štefanca, ktorý je vedúcim slovenskej delegácie EPP v europarlamente, to znamená, že za toto rozhodnutie hlasovali aj členovia delegácie Fideszu, ktorá môže použiť dokopy 11 hlasov.

Brusel 20. marca (TASR) - Najvyšší politickí predstavitelia Európskej ľudovej strany (EPP) v stredu večer v Bruseli s okamžitou platnosťou potvrdili pozastavenie členstva maďarskej vládnej strany Fidesz v najväčšej európskej politickej rodine. Pre TASR informáciu potvrdil poslanec Ivan Štefanec (KDH), ktorý mal hlasovacie právo.



Štefanec potvrdil správu, ktorú prostredníctvom Twitteru zverejnil predseda EPP Joseph Daul, že za dočasné pozastavenie členstva hlasovalo 190 delegátov a proti boli iba traja.



Podľa Štefanca, ktorý je vedúcim slovenskej delegácie EPP v europarlamente, to znamená, že za toto rozhodnutie hlasovali aj členovia delegácie Fideszu, ktorá môže použiť dokopy 11 hlasov.



Slovensko, ktoré je v EPP zastúpené stranami KDH, SMK a Most-Híd, má spolu sedem hlasov, pričom jeden z nich patrí Štefancovi ako šéfovi platformy SME Europe v EP.



"Dnešné rozhodnutie je dôkazom jednoty EPP a jasným signálom, že v každej situácii presadzujeme dodržiavanie pravidiel," uviedol Štefanec pre TASR. Dodal, že za principiálnym postojom ohľadom pozastavenia členstva pre Fidesz stálo aj KDH, čím nasledovalo líniu, ktorú nastolili predseda EPP Joseph Daul a šéf EPP v Európskom parlamente Manfred Weber.



Podľa Štefanca ide o kompromisné riešenie, s ktorým nakoniec súhlasila aj maďarská vládna strana. V praxi to znamená, že trojčlenný monitorovací výbor zohrá úlohu akejsi vyšetrovacej komisie, ktorá by v horizonte šiestich mesiacov mala rozhodnúť o opätovnom obnovení členstva Fideszu v EPP.



Členmi monitorovacieho výboru sú bývalý predseda Európskej rady Herman Van Rompuy, rakúsky exkancelár Wolfgan Schüssel a bývalý šéf europarlamentu Hans-Gert Pöttering. Počas obdobia pozastaveného členstva Fidesz nebude mať právo zúčastniť sa na voľbách v štruktúrach EPP, čiže právo voliť a uchádzať sa o pozície v rámci strany.



spravodajca TASR Jaromír Novak