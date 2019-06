Populisti a nacionalisti budú v EP piatou najvplyvnejšou skupinou

Skupina pod názvom Identita a demokracia (ID) nahradí v europarlamente doterajšiu frakciu Európa slobody a národov (EFN), ktorá mala 36 členov.

Brusel 13. júna (TASR) - Líderka francúzskej opozičnej strany Národné zhromaždenie (RN) Marine Le Penová potvrdila vo štvrtok v Bruseli vznik novej politickej skupiny v Európskom parlamente (EP), ktorá združí "pod jednou strechou" poslancov populistických a krajne pravicových strán z deviatich členských krajín EÚ.



Skupina pod názvom Identita a demokracia (ID) nahradí v europarlamente doterajšiu frakciu Európa slobody a národov (EFN), ktorá mala 36 členov. Pod novým názvom a v novom zložení budú mať euroskeptici 73 z celkového počtu 751 kresiel v EP a stanú sa piatou najpočetnejšou politickou skupinou po ľudovcoch, socialistoch, liberáloch-centristoch a zelených.



V novej aliancii euroskeptických síl sa bok po boku stretnú poslanci Le Penovej Národného zhromaždenia (RN), talianskej Ligy Severu (LN) Mattea Salviniho a strany Alternatíva pre Nemecko (AfD). Tri najpočetnejšie národné delegácie v tejto frakcii posilnia okrem iných aj nacionalistickí poslanci z Belgicka, Fínska, Dánska či Rakúska.



"Zmenili sme šachovnicu politiky Európskej únie," uviedla Le Penová vo štvrtok počas tlačovej konferencie v Bruseli.



"Sme ešte stále menšina, ale sme menšina väčšia ako kedykoľvek predtým," opísal pred novinármi situáciu predseda Strany Fínov Jussi Halla-aho.



Spolupredseda AfD Jörg Meuthen ciele euroskeptickej frakcie zhrnul do skonštatovania, že Európska únia nepotrebuje viac právomocí. "Povedzme nie väčšej harmonizácii, nie podkopávaniu národného štátu," spresnil.



Tlačová agentúra Reuters pripomenula, že stranám združeným v ID sa podarilo prekonať niektoré názorové rozdiely a zjednotili sa v zámere posilniť moc členských štátov EÚ na úkor Bruselu, obmedziť prisťahovalectvo a zabrániť šíreniu islamu v Európe. Avšak ich odlišné pohľady na sociálnu a hospodársku politiku, vrátane dodržiavania rozpočtovej disciplíny, by mohli byť prekážkou pre dosiahnutie uceleného politického programu ID na pôde europarlamentu.



Zároveň tým, že sa Le Penovej a Salvinimu nepodarilo do frakcie pritiahnuť Stranu brexitu Nigela Faragea a poslancov iných euroskeptických strán "roztrúsených" v ostatných politických skupinách EP, ID nebude mať dostatok mandátov na zablokovanie alebo oneskorenie legislatívnych iniciatív predložených Európskou komisiou.



Súčasný stav - 73 mandátov - však nemusí byť pre túto skupinu konečný, lebo ako pre médiá potvrdil šéf tejto skupiny Marco Zanni (Salviniho poradca pre zahraničné veci), frakcia sa ešte stále pokúša prilákať ďalších poslancov, napríklad tých z krajne pravicovej španielskej strany Vox.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)