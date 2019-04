Európski socialisti privítali výsledky volieb v Španielsku

Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) premiéra Pedra Sáncheza zvíťazila v predčasných parlamentných voľbách.

Brusel 29. apríla (TASR) - Výsledky nedeľňajších parlamentných volieb v Španielsku ukázali, že európski socialisti a sociálni demokrati "sú späť" na politickej mape Európskej únie. Uviedol to v pondelok predseda Strany európskych socialistov (PES) Sergej Stanišev.



Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) premiéra Pedra Sáncheza zvíťazila v predčasných parlamentných voľbách, keď získala 28,7 percenta hlasov a obsadí 123 z 350 kresiel v dolnej komore parlamentu. Nebude mať však potrebnú väčšinu na to, aby mohla vládnuť samostatne.



Stanišev v správe pre médiá uviedol, že Európu víťazstvo španielskych socialistov posilnilo. Pripomenul tiež nedávne voľby vo Fínsku, v ktorých zvíťazili sociálni demokrati. Na tomto trende chce podľa neho stavať PES pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu (23.-26. mája).



Výsledok eurovolieb ukáže, či sa o post šéfa exekutívy EÚ bude uchádzať volebný kandidát Európskej ľudovej strany (EPP) Manfred Weber alebo kandidát PES Frans Timmermans.



Všetky doterajšie predvolebné prieskumy týkajúce sa eurovolieb naznačili, že EPP a PES v nich opäť dostanú najviac hlasov, hoci obe získajú menej mandátov než mali doposiaľ.



Podľa Staniševa sú pokrokové strany sú jedinou alternatívou voči populistickým a nacionalistickým silám, ktoré sa tvrdo stavajú proti prisťahovaleckej politike a proti klimatickým opatreniam. Ich agendu podľa neho nezriedka napodobňujú aj európski konzervatívci a nemajú tak nič pozitívne, čo by ponúkli svojim voličom, tvrdí šéf PES.



