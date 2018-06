Európski socialisti vyberú kandidáta na šéfa EK do 19. októbra

Brusel/Riga 20. júna (TASR) - Strana európskych socialistov (PES) oznámi svoje nominácie na kandidáta ľavicových európskych strán na predsedu Európskej komisie (EK) do 19. októbra. Zhodli sa na tom v stredu v Rige zástupcovia členských strán a organizácií PES.



Stretnutie predsedníctva PES v lotyšskej metropole podporilo návrh, aby všetky členské strany druhej najväčšej európskej politickej rodiny boli zapojené do transparentného a demokratického procesu, v ktorom budú nominovať svojich kandidátov na volebného lídra socialistov v kampani pre voľby do Európskeho parlamentu. Tie sa uskutočnia koncom mája 2019 a víťazná politická formácia bude mať právo navrhnúť nového šéfa eurokomisie.



Ak bude medzi európskymi socialistami viacero kandidátov na volebného lídra, rozhodne medzi nimi súťaž, ktorá vyvrcholí 1. decembra 2018 na Európskom volebnom dni PES. Následne kongres PES v Lisabone (7.-8. decembra) už len potvrdí výsledky tejto súťaže a potvrdí spoločného kandidáta.



Predseda PES Sergej Stanišev v Rige potvrdil, že všetky členské krajiny EÚ so socialistickými stranami sa zapoja do procesu výberu spoločného kandidáta. Európski socialisti sú podľa neho prvou európskou politickou stranou, ktorá sa zaviazala uskutočniť proces výberu spoločného kandidáta pre eurovoľby.



Zatiaľ jediným známym kandidátom socialistov na post šéfa exekutívy EÚ je slovenský eurokomisár, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič.



Spravodajca TASR Jaromír Novak