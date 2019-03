Európsky dom v Bordeaux predstavil Francúzom Slovensko a jeho kultúru

Význam takýchto podujatí spočíva v spoznávaní iných kultúr. Dnešné patrilo tej slovenskej. Aj z toho dôvodu, že v Bordeaux neustále narastá počet členov slovenskej komunity, uviedol Gwénaël Lamarque.

Bratislava/Bordeaux 12. marca (TASR) – Obyvatelia francúzskeho Bordeaux sa v pondelok večer bližšie zoznámili so Slovenskom a jeho kultúrou. Podujatie organizoval Európsky dom v Bordeaux (Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine). Okrem základných informácií o Slovensku sa Francúzi dozvedeli viac o slovenskej prírode, typických prvkoch slovenskej kultúry, ale aj o blížiacich sa prezidentských voľbách. Na podujatie sa prišli pozrieť aj krajania.



"Význam takýchto podujatí spočíva v spoznávaní iných kultúr. Dnešné patrilo tej slovenskej. Aj z toho dôvodu, že v Bordeaux neustále narastá počet členov slovenskej komunity. Je to veľmi dôležité práve pre ľudí, ktorí v Bordeaux žijú," uviedol pre TASR riaditeľ Európskeho domu v Bordeaux Gwénaël Lamarque. Dodal, že význam tohto podujatia vníma aj preto, lebo Slovensko nemá už dva roky honorárneho konzula v Akvitánsku.



Marianna z Leopoldova pôsobí rok ako dobrovoľníčka v Európskom dome v Bordeaux. Chcela si zdokonaliť francúzštinu, ktorú aj študovala na bilingválnom gymnáziu, preto sa rozhodla, že vycestuje práve sem.



"Takéto európske večery organizujeme každý mesiac, niekedy aj dvakrát do mesiaca. Chcela som ľuďom, ktorí prišli, povedať niečo, čo by ich zaujímalo, aj niečo vtipné, ale na druhej strane som chcela aj informovať o aktualitách na Slovensku," uviedla mladá Slovenka. Podľa jej vlastnej skúsenosti starší ľudia vo Francúzsku rozoznávajú Československo, avšak mladší disponujú iba základnými informáciami o krajine, ako je napríklad hlavné mesto.



Gabriela Žiaková, taktiež pôvodom zo Slovenska, žije dlhé roky v Bordeaux. Pred 11 rokmi založila so známymi organizáciu Slovaquitaine. Jej cieľom bolo nielen združovať Slovákov, ale zároveň aj komunikovať s obyvateľmi mesta Bordeaux a celej oblasti Akvitánsko. V roku 2011 sa stala organizácia partnerom Európskeho domu v Bordeaux.



"Keďže tých akcií je v Akvitánsku, ktoré je rovnako veľké ako Slovensko, vždy veľmi málo, každá iniciatíva a aktivita sú naozaj veľmi vzácne. Preto sa vždy veľmi radi zúčastňujeme a stretávame počas či už európskych slávností, alebo európskych večerov, ktoré sú venované vždy krajine z EÚ," zdôraznila. Zároveň dodala, že podujatí o Slovensku alebo francúzsko-slovenských podujatí nie je nikdy dosť, preto členovia Slovaquitaine každé jedno vítajú.



(osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová)