Poslanci Európskeho parlamentu kritizujú Turecko, schválili uznesenie

Štrasburg 13. marca (TASR) - Európsky parlament schválil v stredu uznesenie Výboru EP pre zahraničné veci (AFET) na pozastavenie prístupových rokovaní s Tureckom. Informovala o tom na svojej stránke anglická verzia tureckého denníka Daily Sabah.



Toto nezáväzné uznesenie podporilo 370 poslancov, 109 bolo proti a 143 sa zdržalo hlasovania. Už predtým ho kritizovali tureckí predstavitelia, podľa ktorých demonštruje zaujatý postoj EÚ voči Ankare. Výzva AFET-u používa pomerne tvrdý slovník a snaží sa na Ankaru vyvinúť tlak vo viacerých otázkach.



Holandská poslankyňa Kati Piriová zo skupiny socialistov a demokratov (S&D) ostrý tón v odporúčaní použila z dôvodu, že Turecko podľa nej prekročilo všetky medze, píše grécky denník Proto Thema.



"Neexistuje tam právny štát. Pretrváva porušovanie ľudských práv a väznenie novinárov... Je to paródia," uviedla.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ešte v októbri vyhlásil, že zvažuje vypísanie referenda o dlhodobo pozastavených snahách Ankary vstúpiť do EÚ. Signalizoval tak pobúrenie nad pozastaveným prístupovým procesom, ktorý podľa neho maria predsudky voči moslimom, približuje Daily Sabah.



Denník dodáva, že snaha o získanie členstva v EÚ ostáva pre Turecko jedným z najdôležitejších strategických cieľov, a to napriek tomu, že prístupové rokovania, ktoré sa oficiálne začali v roku 2004, dlhodobo stagnujú.



Dôvodom takéhoto stavu sú námietky Cyperskej republiky, gréckej časti etnicky rozdeleného ostrova Cyprus, voči tureckému členstvu v EÚ a tiež kritika niektorých štátov Únie, predovšetkým Nemecka, v súvislosti s represívnymi opatreniami, ktoré Ankara zaviedla po neúspešnom pokuse o vojenský prevrat v júli 2016.