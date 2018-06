Eurosocialisti spresnia výber kandidátov na post volebného lídra

V prípade víťazstva socialistických a sociálnodemkratických strán v eurovoľbách by sa ich volebný líder stal novým predsedom Európskej komisie (EK).

Brusel 11. júna (TASR) - Strana európskych socialistov (PES), druhá najväčšia politická rodina v Európe, v pondelok oznámila, že v závere tohto mesiaca dokončia svoj program na výber spoločného kandidáta vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v máji 2019. V prípade víťazstva socialistických a sociálnodemkratických strán v eurovoľbách by sa ich volebný líder stal novým predsedom Európskej komisie (EK).



Mimoriadne zasadnutie strany sa bude konať koncom júna v lotyšskej metropole Riga, a to na pozvanie lotyšskej sociálnodemokratickej strany Svornosť, ktorá sa členom PES stala v novembri 2017.



Za šéfa pracovnej skupiny PES pre výber spoločného kandidáta v eurovoľbách bol určený stranícky pokladník Ruairí Quinn. Ten bude 19. júna dozerať na schválenie procesu a podmienok, ktoré potenciálni kandidáti musia splniť, ak sa chcú uchádzať o post volebného lídra eurosocialistov. Snahou pracovnej skupiny je vytvoriť otvorenú, transparentnú a demokratickú metódu výberu najlepšieho kandidáta v prípade, ak sa prihlási viac uchádzačov o túto funkciu.



Pracovná skupina PES bola zriadená ešte v decembri 2017 a pozostáva zo zástupcov všetkých členských strán naprieč celou Európou.



Kandidátom, ktorý už oficiálne oznámil svoj zámer viesť sociálnodemokratické strany do boja o post šéfa eurokomisie je súčasný podpredseda EK pre energetickú úniu Maroš Šefčovič. Potvrdil to pred týždňom (4.6.) v Bratislave a spresnil, že táto iniciatíva prišla z českej strany.



