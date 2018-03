Počet žiadostí o azyl v Európskej únii klesol o polovicu

Vyplýva to zo správy zverejnenej v stredu v novinách vydavateľstva Funke Media Group, odvolávajúcej sa na údaje európskeho štatistického úradu Eurostat.

Berlín 14. marca (TASR) - Počet prvý raz podaných žiadostí o azyl v Európskej únii poklesol v roku 2017 približne o polovicu v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Vyplýva to zo správy zverejnenej v stredu v novinách vydavateľstva Funke Media Group, odvolávajúcej sa na údaje európskeho štatistického úradu Eurostat.



Vlani bolo v 28 členských krajinách EÚ podaných 649.855 žiadostí v porovnaní s 1,2 milióna v roku 2016.



Väčšinu zo žiadostí o azyl podali v Nemecku (198.255), potom v Taliansku (126.550), Francúzsku (91.070) a v Grécku (57.020). Nemecký 30-percentný podiel všetkých žiadostí v EÚ v roku 2017 sa znížil zo 60-percentného v roku 2016, pripomína agentúra DPA.



Údaje Eurostatu sa týkajú iba prvý raz podaných žiadostí o azyl. Ak by sa pridali druhýkrát a viackrát podané žiadosti, ich celkový počet v Únii by stúpol na 704.625 a v Nemecku na 222.560.



Nemecké ministerstvo vnútra v pondelok informovalo, že vo februári dostalo 11.000 prvý raz podaných žiadostí o azyl, čo je o 1300 menej ako v januári a o 3300 menej ako vo februári 2017.



Väčšina zo súčasných žiadateľov o azyl prichádza zo Sýrie, Iraku a Nigérie.