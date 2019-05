Prvé oficiálne výsledky eurovolieb potvrdili oslabenie hlavných strán

Rôzne populistické, euroskeptické a pravicové strany budú mať podľa hovorcu v novom EP celkovo viac ako 100 kresiel, uviedla agentúra AFP.

Brusel 27. mája (TASR) - Prvé čiastkové oficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu (EP) potvrdili oslabenie oboch hlavných politických skupín a posilnenie liberálov a zelených. Zisky zaznamenali aj euroskeptické a populistické strany.



Stredopravicová Európska ľudová strana (EPP) obsadí podľa čiastkových oficiálnych výsledkov v novom europarlamente 178 z 751 kresiel. To je o 38 kresiel menej než mala doposiaľ, informovala agentúra DPA.



Na druhom mieste sa s 152 mandátmi umiestnila Progresívna aliancia socialistov a demokratov (S&D). Oproti súčasnému stavu to predstavuje pokles o 33 kresiel.



Oslabenie pozícií oboch hlavných politických skupín znamená, že už spoločne nebudú mať v EP tradičnú väčšinu hlasov.



Svoje postavenie si naopak výrazne upevnila Aliancia liberálov a demokratov za Európu (ALDE), ktorá si polepšila zo 68 na 108 kresiel. Do tohto počtu sa rátajú aj poslanci novej platformy Obroda, za ktorou stojí francúzsky prezident Emanuel Macron.



Na štvrtom mieste skončila frakcia Zelení / Európska slobodná aliancia (EFA), ktorá bude mať v novom parlamente 67 kresiel (52 doteraz).



Predbežná volebná účasť dosiahla podľa odhadov zo všetkých členských štátov 50,5 percenta, povedal novinárom hovorca EP Jaume Duch Guillot. Podľa neho to predstavuje najvyššie číslo za posledných 20 rokov.



Rôzne populistické, euroskeptické a pravicové strany budú mať podľa hovorcu v novom EP celkovo viac ako 100 kresiel, uviedla agentúra AFP.