V Británii vyhrala podľa predbežných výsledkov Strana Brexitu

Londýn 27. mája (TASR) - Protieurópska Strana brexitu (BP) vedie podľa predbežných výsledkov vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v Británii so ziskom 31,5 percenta hlasov, zatiaľ čo vládnuci konzervatívci sa prepadli až na piate miesto. V nedeľu o tom informovala agentúra AFP.



Po spočítaní desiatich percent odovzdaných hlasov sa na druhom mieste ocitli proeurópski Liberálni demokrati, za ktorými nasledujú hlavná opozičná strana labouristov a Zelená strana Anglicka a Walesu.



Až na piate miesto sa so ziskom 7,5 percenta hlasov prepadla Konzervatívna strana premiérky Theresy Mayovej po tom, ako nebola schopná zrealizovať odchod Británie z Európskej únie, píše AFP.



Stranu brexitu založil bývalý líder Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) Nigel Farage.