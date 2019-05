Eurovoľby v Holandsku: Populista Wilders musí čakať na brexit

Vládnuca Ľudová strana za slobodu a demokraciu (VVD) premiéra Marka Rutteho skončila druhá so ziskom 14,6 percenta hlasov a štyroch mandátov.

Haag 27. mája (TASR) - Sociálnodemokratická Strana práce (PvdA), ktorej členom je aj kandidát európskych socialistov na funkciu predsedu budúcej Európskej komisie Frans Timmermans, zvíťazila v Holandsku vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Získala 19 percent hlasov a v EP bude mať šesť z 26 europoslancov prináležiacich Holandsku, uviedla v noci na pondelok agentúra APA.



Vládnuca Ľudová strana za slobodu a demokraciu (VVD) premiéra Marka Rutteho skončila druhá so ziskom 14,6 percenta hlasov a štyroch mandátov. Za ňou nasleduje Kresťanskodemokratická výzva (CDA), ktorej odovzdalo hlasy 12,1 percenta voličov (štyri mandáty).



Zelení získali 10,9 percenta hlasov a tri mandáty. Tesne za nimi sa s rovnakým počtom mandátov umiestnilo populistické Fórum za demokraciu (FvD), ktoré okrem iného presadzuje aj referendum o členstve Holandska v EÚ.



Výrazné straty zaznamenala liberálnodemokratická strana D66, ktorá eurovoľby v roku 2014 vyhrala. Tentoraz získala len 7,1 percenta hlasov a prišla o dva zo svojich štyroch mandátov.



Pohromou boli tohtoročné voľby do EP pre pravicového populistu Geerta Wildersa, ktorého Strana slobody (PVV) pred piatimi rokmi dostala 13,2 percenta hlasov, no tentoraz sa prepadla na 3,5 percenta; aby získala jeden mandát, musí čakať na brexit. Po vystúpení Veľkej Británie z EÚ pripadnú Holandsku celkovo tri dodatočné mandáty.



O svoje dva mandáty v EP prišla aj Socialistická strana (SP). Do EP sa naopak dostala strana 50PLUS zastupujúca dôchodcov. Svoje mandáty obhájili Strana pre zvieratá (jeden) a Kresťanská únia (dva).



Eurovoľby sa v Holandsku konali už vo štvrtok. Voličská účasť dosiahla 41,9 percenta a bola najvyššia za ostatných 30 rokov.