Eurovoľby v Nemecku:Zelení vyhrali vo veľkých mestách a AfD na východe

Berlín 27. mája (TASR) - Výsledky volieb do Európskeho parlamentu (EP), ktoré sa konali v Nemecku v nedeľu 26. mája, ukázali, že medzi spolkovými krajinami na západe a východe Nemecka existujú veľké rozdiely. Zatiaľ čo vo východonemeckých štátoch dosiahla silnú podporu voličov Alternatíva pre Nemecko (AfD), v mestských štátoch, akými sú Berlín alebo Hamburg, ako i v ďalších veľkých mestách na západe krajiny zvíťazila strana Zelených. Zhodnotil to v pondelok denník Die Welt.



V Berlíne dosiahli Zelení 27,8-percentnú podporu voličov a v hlavnom meste sa tak po prvý raz stali najsilnejšou stranou vo voľbách na celoštátnej alebo krajinskej úrovni.



V Hamburgu Zelení s 31,2 percentami porazili Sociálnodemokratickú stranu Nemecka (SPD), ktorá s 19,8 percentami skončila na druhom mieste. Predsedníčka krajinského zväzu Spoločenstvo 90/Zelení v Hamburgu Anna Gallinová uviedla, že Zelení dosiahli v Hamburgu "najlepšie výsledky v dejinách".



Zelení zvíťazili i v Mníchove (33,1 percenta) a Kolíne nad Rýnom (33,4 percenta).



Celkovo skončili Zelení vo voľbách do EP v Nemecku ako tretia najsilnejšia strana - so ziskom 20,5 percenta hlasov. Oproti roku 2014, keď dosiahli 10,7 percenta hlasov, si tak výrazne polepšili.



Spitzenkandidat Zelených Sven Giegold výsledky volieb označil ako Nedeľu za budúcnosť - s odkazom na študentské demonštrácie za ochranu klímy, tzv. Piatky za budúcnosť.



AfD, naopak, vyhrala voľby do EP v Brandenbursku (19,9 percenta) a Sasku (25,3 percenta), kde s výnimkou Lipska a troch ďalších regiónov porazila Kresťanskodemokratickú úniu (CDU).