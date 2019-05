Eurovoľby v Rumunsku vyhrala proeurópska opozícia

PSD strácala v posledných rokoch voličskú podporu aj kvôli snahám o reformu justície, ktoré by podľa domácej opozície a Európskej komisie viedli k oslabeniu boja proti korupcii.

Brusel 26. mája (TASR) - Rumunské proeurópske strany uštedrili v nedeľňajších eurovoľbách porážku vládnucej Sociálnodemokratickej strane (PSD). Bývalý rumunský eurokomisár Dacian Ciološ po oznámení odhadov výsledkov uviedol, že jeho centristická aliancia USR-PLUS sa v europarlamente pripojí k novej politickej skupine, ktorá vznikne zlúčením liberálov a centristov francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.



Rumunská stredo-pravicová Národná liberálna strana (PNL) a centristická aliancia USR PLUS získali v eurovoľbách takmer 50 percent hlasov. Najväčšiu porážku utrpela hlavná strana vládnej koalície, PSD, ktorá podľa prvých odhadov získala len 25,8 percenta hlasov. Ide o prudký pokles preferencií voči roku 2014, keď rumunskí sociálni demokrati získali 37,6 percenta hlasov, informovala agentúra Agerpres.



"Nie sme spokojní s týmto výsledkom," komentoval šéf PSD Liviu Dragnea, ktorého citovala agentúra AFP.



PSD strácala v posledných rokoch voličskú podporu aj kvôli snahám o reformu justície, ktoré by podľa domácej opozície a Európskej komisie viedli k oslabeniu boja proti korupcii.



Rumunský prezident Klaus Iohannis, ktorý do najvyššieho úradu prišiel z tábora liberálov (PNL) a ktorý má dlhodobý spor s PSD, výsledky eurovolieb v Rumunsku privítal. Povedal, že voliči hlasovali v prospech "európskeho Rumunska" a zároveň dali najavo túžbu skoncovať s vládou PSD.



Výsledky eurovolieb sú dobrou správou aj pre bývalého eurokomisára pre poľnohospodárstvo a expremiéra úradníckej vlády Daciana Ciološa. Ten sa netají, že Aliancia 2020, tvorená zo strán USR a PLUS, sa v europarlamente pripojí k novej skupine, ktorá zrejme vznikne zlúčením skupiny liberálov a demokratov (ALDE) s centristickou platformou Renesancia, za ktorou stojí Macron. Europarlament zatiaľ pre túto skupinu používa skratku ALDE-R.



"Naši europoslanci sa budú podieľať na vytvorení novej skupiny. Už v pondelok budeme v Bruseli s kolegami z iných strán, z ALDE alebo z nových strán, a začneme diskutovať o vytvorení novej politickej skupiny, ktorej budeme súčasťou od jej vzniku," uviedol Ciološ.



Nová politická sila v EP chce byť podľa neho súčasťou politickej väčšiny v EP a naplno sa zapojí aj do nadchádzajúcich diskusií o predsedovi budúcej Európskej komisie.



