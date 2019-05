Eurovoľby v Slovinsku vyhrala protiimigračná strana expremiéra Janšu

Z predbežných výsledkov eurovolieb v Slovinsku vyplýva, že SDS, ktorá má podľa AP blízko k maďarskej vládnej strane Fidesz, zvíťazila so ziskom 26,5 percenta odovzdaných hlasov.

Ľubľana 27. mája (TASR) - Voľby do Európskeho parlamentu (EP) v Slovinsku vyhrala protiimigračná Slovinská demokratická strana (SDS) expremiéra Janeza Janšu. Nepodarilo sa jej však získať viac hlasov ako koalícii dvoch umiernených vládnych strán. S odvolaním sa na predbežné výsledky volieb, ktoré v nedeľu zverejnila slovinská volebná komisia, o tom informovala agentúra AP.



Z predbežných výsledkov eurovolieb v Slovinsku vyplýva, že SDS, ktorá má podľa AP blízko k maďarskej vládnej strane Fidesz, zvíťazila so ziskom 26,5 percenta odovzdaných hlasov.



Na druhom mieste skončili Sociálni demokrati (SD) s 18,6 percentami, pričom strana premiéra Marjana Šarca - Kandidátka Marjana Šarca (LMŠ) - získala 15,6 percenta platných hlasov. Obe spomenuté strany spolu tvoria vládnu koalíciu.



Opozičná konzervatívna strana Nové Slovinsko (N.Si) skončila s 11-percentnou podporou voličov štvrtá.



Ako pripomína AP, pravicovo populistická SDS vyhrala tiež minuloročné parlamentné voľby, avšak zostala mimo vlády po tom, ako sa na vytvorení vládnej koalície dohodli LMŠ a SD.



V susednom Chorvátsku vyhráva v eurovoľbách podľa predbežných výsledkov zverejnených volebnou komisiou vládne Chorvátske demokratické spoločenstvo (HDZ) so ziskom 23,3 percenta hlasov.



Na druhom mieste sa umiestnila s 18,3 percentami opozičná Sociálnodemokratická strana (SDP), pričom v EP zasadne aj jeden reprezentant koalície menších euroskeptických strán, ktorá vo voľbách získala 8,2 percenta hlasov.