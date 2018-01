Le Maire: Eurozóna sa musí začať reformovať do začiatku budúceho roka

Le Maire uviedol, že bezprostrednými prioritami je dosiahnutie pokroku pri prestavbe regulácie finančného sektora a zbližovaní daňových pravidiel.

Paríž 15. januára (TASR) - Eurozóna musí najneskôr do začiatku budúceho roka prijať prvé kroky reformy svojich regulácií a inštitúcií, myslí si francúzsky minister financií Bruno Le Maire.



Le Maire uviedol, že bezprostrednou prioritou je dosiahnutie pokroku pri prestavbe regulácie finančného sektora a zbližovaní daňových pravidiel. Až potom sa môže eurozóna pustiť do reformy stabilizačných mechanizmov pre časy krízy a vytvorenia spoločného rozpočtu.



"Postupujeme od jednej fázy k druhej, prvá zahŕňa bankovú úniu, úniu v oblasti kapitálového trhu a fiškálnu konvergenciu. V týchto oblastiach musíme pokročiť do konca roka 2018, alebo najneskôr do začiatku roka 2019," povedal Le Maire.