Exekutíva EÚ víta dohodu o posilnení SIS

Schengenský informačný systém je najrozšírenejší a najpoužívanejší európsky systém pre správu hraníc a zdieľanie bezpečnostných informácií.

Brusel 12. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok privítala politickú dohodu o posilnení Schengenského informačného systému (SIS), ku ktorej dospeli vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) a Rady EÚ. Návrh vyšiel z dielne eurokomisie.



Schengenský informačný systém je najrozšírenejší a najpoužívanejší európsky systém pre správu hraníc a zdieľanie bezpečnostných informácií. V roku 2017 vnútroštátne orgány krajín EÚ využili tento systém viac päť miliárdkrát.



Podľa stanoviska EK posilnený SIS pomôže pohraničnej stráži lepšie monitorovať, kto prekračuje hranice EÚ, a podporí prácu polície a presadzovanie práva pri dolapení nebezpečných zločincov a teroristov. Zároveň - v súlade s novými pravidlami na ochranu údajov - ponúkne lepšiu ochranu pre nezvestné deti a zraniteľných dospelých.



Eurokomisár pre migráciu, vnútorné veci a občianstvo Dimitris Avramopulos v tejto súvislosti zdôraznil, že SIS je základným nástrojom pre vnútornú bezpečnosť Európskej únie a posilnenie riadenia vonkajších hraníc Únie.



"Nové povinné upozornenia o podozrivých z terorizmu a repatriovaných osobách a užšia spolupráca s ostatnými systémami pre bezpečnosť, ochranu hraníc a riadenie migrácie nám pomôžu zachovať voľný pohyb a samotnú podstatu schengenského priestoru pre našich občanov. S vedomím, že ich Únia ich ochraňuje," opísal situáciu Avramopulos.



Posilnený systém SIS poskytne polícii a pohraničnej stráži informácie, ktoré potrebujú na to, aby vykonávali svoju prácu a pomáhali udržať občanov EÚ v bezpečí.



Podľa eurokomisára pre bezpečnostnú úniu Juliana Kinga SIS doteraz prispel k zatknutiu takmer 40.000 osôb a k rozhodnutiu úradov sledovať okolo 200.000 zločincov. Pripomenul, že od začiatku tohto roka funguje automatický systém na rozpoznávanie odtlačkov prstov, pričom tento systém sa má stať hlavným pilierom interoperability informačných systémov EÚ.



Posilnený systém SIS bude zahŕňať viacero aktualizácií. Bude obsahovať nové upozornenia týkajúce sa zločincov a rozhodnutí o návrate nelegálnych migrantov, čo má zlepšiť návratovú politiku EÚ.



Nový SIS bude "ostražitejší" voči teroristickým hrozbám, obsahuje silnejšie ustanovenia zamerané na nezvestné deti a na ľudí v núdzi a upriami pozornosť na cudzincov, ktorým bol zamietnutý vstup do schengenského priestoru.



Členské krajiny EÚ budú mať povinnosť vložiť do SIS všetky zákazy vstupu vydané štátnym príslušníkom tretích krajín, čo týmto osobám zabráni vo vstupe do Schengenu cez iný hraničný bod.



Posilnený SIS znamená zároveň lepšiu interoperabilitu s inými bezpečnostnými systémami a bude účinnejšie využívať odtlačky prstov a dlaní alebo fotografie tváre na identifikáciu osôb vstupujúcich do schengenského priestoru.



Zmeny v SIS ovplyvnia aj spoluprácu s Európskym policajným úradom (Europol), ktorý bude mať prístup ku všetkým kategóriám dát v databáze SIS. Aj operačné tímy Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže budú môcť využívať databázu SIS pri plnení svojich úloh v rámci tzv. hot-spotov, čiže záchytných miest pre migrantov.



Kompromisná dohoda medzi EP a Radou EÚ o posilnenom Schengenskom informačnom systéme nadobudne platnosť až potom, ako ju obe euroinštitúcie schvália aj oficiálne.



Spravodajca TASR Jaromír Novak