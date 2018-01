Exkancelár Nemecka Schröder plánuje svadbu s juhokórejskou partnerkou

Schröder v súvislosti s plánovanou svadbou avizoval, že so svojou budúcou manželkou bude žiť striedavo v Nemecku a Južnej Kórei. Z tohto dôvodu sa chce lepšie naučiť po kórejsky.

Berlín 25. januára (TASR) - Bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder sa plánuje na jeseň zosobášiť so svojou partnerkou, Juhokórejčankou Kim So-jon. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



Schröder (73) potvrdil plánovaný sobáš pre kórejskú tlačovú agentúru Jonhap. O termíne ani mieste konania svadby sa podľa nej ešte nerozhodlo.



Kim So-jon (48) sa stane v poradí už piatou Schröderovou manželkou. Správy o ich vzťahu prenikli na verejnosť vlani v septembri.



S predchádzajúcou manželkou Doris Schröderovou-Köpfovou, s ktorou sa rozviedol len nedávno, má dve adoptované deti. Tá uviedla, že práve vzťah s Kórejčankou bol jednou z príčin ich rozchodu.



Schröder v súvislosti s plánovanou svadbou avizoval, že so svojou budúcou manželkou bude žiť striedavo v Nemecku a Južnej Kórei. Z tohto dôvodu sa chce lepšie naučiť po kórejsky.



Exkancelár v súčasnosti žije v nemeckom meste Hannover a dochádza do kancelárie v Berlíne. Kim So-jon je podľa medializovaných správ úspešnou podnikateľkou, ktorá momentálne pracuje pre nemeckú spoločnosť NRW.