Exminister: Eurovoľby sú vnímané ako príležitosť na protestný hlas

Keby Británia opustila EÚ 29. marca, ako to bolo naplánované, nezúčastnila by sa na voľbách do Európskeho parlamentu.

Londýn 12. mája (TASR) - Nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu (EP) budú pre britskú vládnucu Konzervatívnu stranu "náročné", pričom niektorí ľudia ich vnímajú ako "poslednú príležitosť na odovzdanie protestného hlasu". Pre spravodajskú stanicu BBC to v nedeľu uviedol britský minister školstva Damian Hinds.



"Nemyslím si, že by niekto pochyboval o tom, že pre nás (konzervatívcov) to budú náročné voľby... pre niektorých ľudí ide o poslednú príležitosť odovzdať protestný hlas," povedal Hinds.



Zároveň dodal, že voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa v Británii uskutočnia 23. mája, niektorí ľudia v istom zmysle vnímajú ako druhé referendum o brexite, teda vystúpení Británie z Európskej únie.



Podľa dvoch zverejnených prieskumu verejnej mienky - spoločností Opinium a ComRes - by novovzniknutá britská antieurópska Strana brexitu Nigela Faragea v nadchádzajúcich eurovoľbách skončila na prvom mieste - pred konzervatívcami britskej premiérky Theresy Mayovej, ako aj labouristami a liberálnymi demokratmi.



Keby Británia opustila EÚ 29. marca, ako to bolo naplánované, nezúčastnila by sa na voľbách do Európskeho parlamentu.



Posledné voľby do europarlamentu, ktoré sa konali v roku 2014, vyhrala Strana nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP), ktorej predsedal Nigel Farage. Druhé miesto získali labouristi a na treťom mieste skončili konzervatívci.