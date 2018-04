Experti odobrali vzorky z ďalšieho miesta údajného útoku v meste Dúmá

Pri podozrivom útoku chemickými zbraňami v meste Dúmá zahynulo podľa sýrskych aktivistov vyše 40 ľudí.

Damask 25. apríla (TASR) - Experti z Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) odobrali v stredu vzorky z ďalšieho miesta podozrivého chemického útoku v meste Dúmá ležiaceho neďaleko sýrskej metropoly Damask. Vzorky budú zaslané na analýzu do určených laboratórií OPCW, informovala agentúra AP s odvolaním sa vyhlásenie organizácie.



Inšpektori OPCW boli prvýkrát pre vzorky v sobotu 21. apríla, teda dva týždne po údajnom chemickom útoku. Ich vstup do mesta bol niekoľkokrát odložený z obáv o bezpečnosť.



Pri podozrivom útoku chemickými zbraňami v meste Dúmá zahynulo podľa sýrskych aktivistov vyše 40 ľudí.



Spomínaná skupina expertov z OPCW má poverenie stanoviť, či tam boli použité chemické zbrane a aké, ale nie určiť vinníka.



Spojené štáty, Francúzsko a Británia pripísali vinu za údajný útok vláde sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Tieto tri štáty podnikli týždeň po podozrivom chemickom útoku spoločné nálety na podozrivé sýrske zariadenia na výrobu chemických zbraní.



Sýrska vláda a jej hlavný podporovateľ Rusko popierajú akúkoľvek zodpovednosť za predpokladaný chemický útok zo 7. apríla. Opakovane obviňujú povstalcov a opozičných aktivistov z vlastnenia a použitia chemických zbraní.



Rusko dokonca vyhlásilo, že išlo o zinscenovaný útok. Ruskí diplomati v stredu oznámili, že plánujú predložiť dôkazy priamo OPCW.



Rusi avizovali, že vo štvrtok privedú na zasadnutie OPCW v jej sídle v holandskom Haagu skupinu 15 Sýrčanov, ktorí tvrdia, že ich nafilmovali na "zinscenované videá" zachytávajúce údajný chemický útok.



Sýrsky filmár Hummám Husárí v stredu upozornil, že ruské štátne médiá použili zábery z miesta nakrúcania jeho filmu z roku 2016, aby nimi podporili tvrdenie, že videá boli zinscenované.



Husárí to označil za "zúfalý a lacný pokus ruskej televízie poprieť očividný útok na mesto Dúmá".



Filmár uviedol, že ruské štátne televízie použili v jednej pasáži svojich správ o meste Dúmá zákulisné zábery z nakrúcania jeho krátkeho filmu "Chemical", ktoré boli nafilmované v oblasti východná Ghúta v roku 2016.



Husárí agentúre AP vysvetlil, že produkcia tohto filmu ešte prebieha a ide o fiktívnu krátku drámu založenú na útoku chemickými zbraňami v Ghúte, ktorý sa stal v roku 2013.