Experti OSN: Severná Kórea ukrýva na letiskách rakety

Podľa správy sú sankcie voči Severnej Kórei neúčinné, pričom Pchjongjang stále získava nelegálne dodávky ropných produktov, predáva zakázané uhlie a porušuje zbrojné embargo.

New York 6. februára (TASR) - Severokórejský jadrový program a program vývoja balistických rakiet zostáva zachovaný a Pchjongjang využíva letiská a iné zariadenia na ukrývanie svojich zbraní pred možnými americkými útokmi. Uvádza sa to v správe komisie expertov OSN, ktorú mala v utorok k dispozícii agentúra AFP.



"Komisia zistila, že KĽDR využíva civilné zariadenia vrátane letísk na zhromažďovanie balistických rakiet a testovanie s cieľom efektívne zabrániť útokom, ktoré by ich mali vyradiť z prevádzky," píše sa v správe.



Dôvernú správu zaslali Bezpečnostnej rade OSN v čase, keď sa americký prezident Donald Trump pripravuje na svoj druhý summit s vodcom KĽDR Kim Čong-unom. Ten sa bude konať 27.-28. februára vo Vietname. Spojené štáty dúfajú, že sa na ňom dosiahne konkrétny pokrok v snahe ukončiť zbrojné programy Pchjongjangu.



Trump sa s Kimom stretol vlani v júni v Singapure - išlo o prvé rozhovory úradujúceho amerického prezidenta s vodcom Severnej Kórey. Obaja politici sa zaviazali, že budú pracovať na úplnej denuklearizácii Kórejského polostrova výmenou za bezpečnostné záruky, ktoré žiada Pchjongjang.