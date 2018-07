Experti: Príčinou havárie lietadla EgyptAir bol zrejme požiar

Airbus A320 egyptského národného dopravcu EgyptAir sa zrútil do Stredozemného mora 19. mája 2016 počas letu z Paríža do Káhiry, pričom zahynulo všetkých 66 cestujúcich a členov posádky.

Paríž 7. júla (TASR) - Príčinou havárie lietadla spoločnosti EgyptAir, ktoré sa v roku 2016 zrútilo do Stredozemného mora, bol pravdepodobne rýchlo sa rozširujúci požiar. Oznámili to experti z francúzskeho Úradu vyšetrovania a analýzy pre bezpečnosť civilného letectva (BEA), čím spochybnili tvrdenie egyptských predstaviteľov, podľa ktorých sa na obetiach našli stopy po bombe.



Francúzski vyšetrovatelia uviedli, že "najpravdepodobnejšou hypotézou je to, že v pilotnej kabíne vypukol požiar, ktorý sa rýchlo rozšíril a spôsobil stratu kontroly (nad strojom)."



Egyptskí predstavitelia tvrdia, že na obetiach havárie lietadla sa nachádzali stopy výbušnín a v dôsledku tohto zistenia začali kriminálne vyšetrovanie havárie, pripomenula agentúra AP.



Francúzski experti vo svojom stanovisku uviedli, že v súvislosti so závermi vyšetrovania majú "rozdielne názory". Zároveň egyptskú prokuratúru vyzvali, aby tiež preskúmala možnosť, že na palube lietadla vypukol požiar.



Nemenovaní predstavitelia v Káhire sa odmietli k prípadu vyjadriť s tým, že prípad stále vyšetruje prokuratúra.



Hoci ide o egyptské lietadlo, ktoré havarovalo v egyptských výsostných vodách, vyšetruje nehodu aj Francúzsko, pretože lietadlo bolo vyrobené spoločnosťou Airbus vo Francúzsku a medzi obeťami havárie boli aj francúzski občania.



Airbus A320 egyptského národného dopravcu EgyptAir sa zrútil do východnej časti Stredozemného mora 19. mája 2016 počas letu z Paríža do Káhiry, pričom zahynulo všetkých 66 cestujúcich a členov posádky. Piloti pred haváriou nevyslali žiadne volanie o pomoc.