Experti z Organizácie pre zákaz chemických zbraní cestujú do Sýrie

Moskva/Damask 21. apríla (TASR) - Experti z Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) odišli v sobotu ráno zo sýrskej metropoly Damask do neďalekého mesta Dúmá ležiaceho v oblasti východná Ghúta, kde majú vyšetriť údajný chemický útok provládnych síl zo 7. apríla. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na vyhlásenie hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovej.



Moskva podľa Zacharovovej očakáva, že odborníci z OPCW uskutočnia nestranné vyšetrovanie incidentu v Dúmá a čo najskôr predložia objektívnu správu. Zároveň vyzvala západné krajiny, "aby sa zdržali krokov, ktoré by bránili snahám o zistenie pravdy o provokácii vo východnej Ghúte zo 7. apríla".



Hovorkyňa pripomenula, že experti sa vydali na miesto 11 dní po tom, čo prišla žiadosť z Damasku, čo Rusko považuje za "neprijateľné".



Informáciu o tom, že 7. apríla bolo mesto Dúmá vystavené útoku chemickými zbraňami, zverejnil rad sýrskych proopozičných a západných médií, ako aj mimovládne organizácie vrátane sýrskych záchranárov z Bielych prílb, pričom zodpovednosť zaň pripísali vláde sýrskeho prezidenta Bašára Asada a jeho spojencom - Rusku a Iránu. Všetci obvinení to však opakovane popreli.



Uplynulý víkend v noci na sobotu uskutočnili USA, Británia a Francúzsko raketové útoky na ciele v Sýrii, ktoré boli odpoveďou na údajný chemický útok v Dúmá.