Experti zaznamenali obnovenie aktivity v severokórejskom kozmodróme

Svoje tvrdenia zakladajú na aktuálnych záberoch z družíc.

Washington 6. marca (TASR) - Experti zaznamenali obnovenie aktivity v areáli severokórejského kozmodrómu Sohe. Svoje tvrdenia zakladajú na aktuálnych záberoch z družíc, informovala televízia CNN.



V kozmodróme na severozápade KĽDR, ktorý sa využíval na vypúšťanie družíc a vývoj motorov pre balistické strely, neboli badateľné žiadne aktivity od vlaňajšieho augusta. Podľa odborníkov tam predtým — po júlovom summite amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una — zlikvidovali a demontovali niektoré zariadenia.



Satelitné zábery z posledných týždňov však naznačujú, že v areáli Sohe, nachádzajúcom sa na západnom pobreží KĽDR, došlo k obnoveniu aktivity. Uviedli to renomovaní experti z programov 38 North a Beyond Parallel.



Obnovená aktivita bola zaznamenaná v časti komplexu, ktorý bol predtým využívaný na testovanie raketových motorov. Podľa stránky 38 North sa začali práce na obnovení tamojšej odpaľovacej a testovacej rampy a ďalších súvisiacich zariadení.



Spustené boli medzi 16. februárom a 2. marcom, teda krátko pred alebo ihneď po neúspešnom druhom summite Trump-Kim, ktorý sa koncom februára konal vo vietnamskom Hanoji.



Odborníci z Beyond Parallel, projektu Centra pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS), hovoria dokonca o "rapídnom prebudovávaní" komplexu.



Skutočnosť, že v Sohe prebiehajú práce zamerané na obnovu zariadení, pre CNN potvrdil aj jeden z poslancov juhokórejského parlamentu, ktorý sa odvolal na informácie tajných služieb v Soule.



Podľa agentúry AFP chce KĽDR týmto spôsobom demonštrovať odhodlanie pokračovať v rozvoji svojho zbrojného programu po tom, ako USA odmietli zrušiť sankcie uvalené na Severnú Kóreu.



Analytici už aj vlani varovali, že demontážne a demolačné aktivity, ktoré Pchjongjang vykonal v Sohe, nestačia na jeho úplné znefunkčnenie. Poukazovali pritom na potrebu likvidácie celého areálu.