Exposlanca v Turecku odsúdili za pomáhanie teroristickej organizácii

Ankara 1. marca (TASR) - Na štyri roky a dva mesiace väzenia odsúdil v piatok súd v Turecku bývalého opozičného poslanca, ktorý mal pomáhať "ozbrojenej teroristickej organizácii". Ide o hnutie moslimského duchovného Fethullaha Gülena, informovali agentúry AFP a AP.



Súd v Istanbule uviedol, že Erena Erdema z opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) poslal do väzenia za to, že "úmyselne a ochotne pomáhal ozbrojenej teroristickej organizácii bez toho, aby bol jej členom".



Očakáva sa, že Erdem sa voči verdiktu odvolá.



Erdema zatkli vlani v júni. Jeho prípad sa vzťahuje na rok 2013, keď bol šéfredaktorom novín Karsi, ktoré vtedy zverejnili zvukové nahrávky naznačujúce rozšírenú korupciu vo vládnych kruhoch. Tieto nelegálne nahrávky prenikli do médií z prostredia Gülenovho hnutia, ktorého turecké úrady nazývajú Fethullahova teroristická organizácia (FETÖ).



Fethullaha Gülena, žijúceho v americkom exile, Ankara obviňuje aj zo zorganizovania neúspešného pokusu o prevrat v krajine z roku 2016.