Expremiér Blair vyzval na druhé referendum o brexite

Davos 24. januára (TASR) - Bývalý britský premiér Tony Blair vyzval vo štvrtok na konanie druhého referenda o odchode Británie z EÚ. To by podľa neho definitívne uzavrelo chaotický proces brexitu a prispelo k národnému zmiereniu v Spojenom kráľovstve, informovala agentúra Reuters.



Británia má vystúpiť z EÚ už 29. marca. Hrozí pritom neriadený tvrdý brexit, pretože britský parlament minulý týždeň odmietol "rozvodovú" dohodu, ktorú vláda premiérky Theresy Mayovej vyrokovala s lídrami EÚ.



"Myslím, že keby došlo k druhému referendu, skutočne by sa to (celé) uzavrelo. Ľudia ako ja by akceptovali, aby krajina opäť hlasovala za odchod - a hotovo!" povedal Blair agentúre Reuters vo švajčiarskom Davose, kde sa zúčastňuje na Svetovom ekonomickom fóre (WEF).



Bývalý labouristický premiér z rokov 1997-2007 je, naopak, presvedčený, že ak Spojené kráľovstvo odíde z Únie bez toho, aby sa ešte raz opýtalo na názor občanov, rozdelenie britskej spoločnosti ohľadne brexitu pretrvá.



"Ak odídeme bez toho, aby sme išli naspäť k ľuďom, v tomto chaose a za týchto okolností, rozdelenie (spoločnosti) sa ešte prehĺbi," domnieva sa Blair.



Britskí poslanci sa po odmietnutí nevedia dohodnúť na tom, aké ďalšie kroky by sa mali podniknúť v procese brexitu. Niektorí navrhujú, aby sa patová situácia v parlamente riešila vypísaním druhého referenda.



Podľa Blairovho názoru sú šance na uskutočnenie takéhoto plebiscitu viac ako 50-percentné. Britskí poslanci podľa neho nemali dovoliť to, aby krajina odišla z Únie bez dohody, čo by Blair považoval za krajne nezodpovedné. "Som si istý, že parlament to nepripustí," vyhlásil britský expremiér.