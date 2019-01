Expremiér Gruevski už nebude dostávať poslanecký plat

Poslanci, ktorých v Macedónsku odsúdia na viac ako šesť mesiacov väzenia, nebudú môcť podľa prijatého návrhu poberať poslanecký plat a prídu aj o svoje ďalšie výhody.

Skopje 30. januára (TASR) - Bývalý macedónsky premiér Nikola Gruevski, ktorý ušiel vlani do Maďarska, aby sa po odsúdení v korupčnej kauze vyhol vo svojej vlasti väzeniu, už nebude dostávať poslanecký plat. Vyplýva to z návrhu, ktorý v stredu schválili poslanci macedónskeho parlamentu.



Poslanci, ktorých v Macedónsku odsúdia na viac ako šesť mesiacov väzenia, nebudú môcť podľa prijatého návrhu poberať poslanecký plat a prídu aj o svoje ďalšie výhody, ako napríklad preplácanie výdavkov na cestovanie, informovala agentúra AP.



Gruevski, bývalý predseda konzervatívnej strany VMRO-DPMNE, zastával funkciu macedónskeho premiéra v rokoch 2006-16. Vlani v máji ho v Macedónsku odsúdili na dva roky väzenia v jednej z jeho korupčných káuz týkajúcej sa nákupu luxusného obrneného vozidla za 600.000 eur. Súd mu v októbri nariadil nástup na výkon trestu do 8. novembra. Expremiérovu žiadosť o odklad v súvislosti s plnením poslaneckých povinností odvolací súd 9. novembra zamietol. Gruevski následne ušiel do Maďarska, kde požiadal o politický azyl, ktorý aj dostal.



Macedónske orgány vydali na Gruevského zatykač a Maďarsko žiadajú o jeho vydanie. Politik aj po úteku do Maďarska napriek tomu poberal poslanecký plat predstavujúci vyše 1000 eur mesačne.