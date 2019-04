Exprezident Buteflika požiadal Alžírčanov o odpustenie

Odchod chorľavého 82-ročného prezidenta, oznámený v štátnych médiách v utorok večer, nasleduje po týždňoch masových demonštrácií, ktoré otriasali severoafrickou krajinou, a aj po nátlaku armády.

Alžír 4. apríla (TASR) - Alžírčania mávajúci vlajkami oslavovali v stredu odstúpenie dlhoročného prezidenta Abdala Azíza Butefliku, ale zaviazali sa, že budú protestovať ďalej a požadovať rozsiahlu zmenu v politickom systéme krajiny. Buteflika zároveň po svojom odstúpení v liste požiadal ľud o odpustenie. Informovali o tom tlačové agentúry AFP a AP.



V liste zverejnenom v stredu štátnou tlačovou agentúrou APS sa Buteflika lúčil s občanmi Alžírska a vyzval ich, aby "zostali jednotní a nikdy sa nerozdelili".



Odchod chorľavého 82-ročného prezidenta, oznámený v štátnych médiách v utorok večer, nasleduje po týždňoch masových demonštrácií, ktoré otriasali severoafrickou krajinou, a aj po nátlaku armády.



Buteflika v liste uviedol, že niektoré jeho činy v úrade prezidenta boli menej úspešné, a dodal: "Žiadam vás o odpustenie za zlyhanie voči vám."



Takisto napísal: "Odchádzam z politickej scény bez smútku či strachu, v záujme budúcnosti našej krajiny."



Podľa jeho ďalších slov dúfa, že noví lídri Alžírska privedú severoafrickú krajinu, bohatú na ropu, "k horizontom pokroku a rozmachu".



Buteflika uviedol, že ženy a mladí ľudia, ktorí viedli protestné hnutie a donútili ho odísť z úradu, "sú bijúcim srdcom našej krajiny" a zaslúžia si osobitnú pozornosť.



V uliciach bolo počuť klaksóny áut, potom sa oslavujúce davy ľudí zišli v centre hlavného mesta Alžír, kde sa ďalej tešili z odstúpenia prezidenta.



Mnohí Alžírčania nikdy nepoznali iného prezidenta než Butefliku, ktorý sa držal pri moci dve desaťročia, ale od mozgovej príhody v roku 2013 sa zriedkakedy ukazoval na verejnosti.



Protestujúci v Alžíri privítali jeho odchod, ale vyhlasovali, že sú odhodlaní pokračovať v demonštráciách. Odmietajú totiž takú zmenu, keď moc stále zostáva v rukách "systému".



"Chcem, aby si moja dcéra pamätala tento historický deň. Buteflika je preč, ale ešte sa to ani zďaleka neskončilo," povedala 35-ročná Amal, ktorá mala na sebe tričko s nápisom "Som proti systému", a zaviazala sa, že v piatok príde na pochod znova.



Pre 44-ročného inžiniera Hamída Bumazu je Buteflikov odchod "príliš málo, príliš neskorý".



"Buteflikov odchod už nestačí. Chceme, aby odišli všetci. Chceme úplnú slobodu a budeme pochodovať dovtedy, kým bude treba," dodal inžinier.



Alžírska Ústavná rada v stredu oznámila, že Buteflikovu rezignáciu prijala, a informovala parlament, že jeho úrad je oficiálne voľný.



Okolo 20 alžírskych občianskych združení uviedlo, že odmietnu zmenu moci, ktorá zachováva ten istý systém, a vyzvali na piatkové protesty za "demokratickú zmenu".



"Buteflikovo odstúpenie... je prvým víťazstvom..., ale nestačí," napísali v spoločnom vyhlásení.



Alžírska ústava stanovuje, že predseda hornej komory parlamentu, v súčasnosti 77-ročný Abdalkádir Binsaláh, by mal teraz byť dočasným lídrom 90 dní, počas ktorých musia byť zorganizované prezidentské voľby.



Alžírsko sa do veľkej miery vyhlo chaosu, ktoré spôsobili povstania v rámci arabskej jari v susednom Tunisku a Líbyi, kde zvrhli dlhoročných autokratických vládcov.



Avšak nespokojnosť, predovšetkým medzi mladými ľuďmi, sa zmenila na hnev, keď Buteflika vo februári oznámil, že sa bude uchádzať vo voľbách o piate funkčné obdobie v prezidentskom úrade. Voľby boli naplánované na tento mesiac.