Exprezident Mušarraf žiada o ochranu pri návrate do vlasti

Islamabad 20. marca (TASR) - Strana bývalého pakistanského prezidenta Parvíza Mušarrafa požiadala tamojšie orgány, aby mu zaistili bezpečnosť pri návrate do vlasti, kde ho čaká súd za údajnú účasť na vražde tamojšej expremiérky Bénazír Bhuttovej. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



Predseda Mušarrafovej strany Pakistanská moslimská liga Muhammad Amdžad povedal, že exprezident sa chce "čoskoro" vrátiť do vlasti, aby čelil obvineniam vo viacerých súdnych kauzách. Plánuje sa tiež zapojiť do politického života v krajine pred júlovými parlamentnými voľbami.



Bénazír Bhuttová zahynula pri samovražednom bombovom útoku, ktorý sa odohral 27. decembra 2007 v meste Rávalpindí počas kampane pred prezidentskými voľbami. Bhuttová v nich kandidovala proti Parvízovi Mušarrafovi, ktorý bol v tom čase vo funkcii hlavy štátu.



Mušarraf odstúpil, keď vo voľbách v roku 2008 zvíťazila strana zavraždenej expremiérky. Následne Pakistan opustil a v súčasnosti žije v exile v Dubaji.



Bývalý prezident dlhodobo odmieta akúkoľvek zodpovednosť za zavraždenie Bhuttovej. Expremiérka podľa neho ignorovala varovania a volebnej kampane sa zúčastnila napriek hrozbám zo strany militantov.