Exprezidenta odsúdeného za korupciu prepustili po zložení kaucie

I Mjong-baka, ktorý stál na čele Južnej Kórey v rokoch 2008-13, zatkli v marci 2018.

Soul 6. marca (TASR) - Juhokórejský súd povolil podmienečné prepustenie bývalého prezidenta I Mjong-baka, ktorý bol vlani odsúdený za spreneveru a korupciu. Na slobodu bol prepustený v stredu po zložení kaucie, ktorej výšku súd stanovil na miliardu juhokórejských wonov (približne 783.000 eur), informovala v stredu agentúra AP.



Sedemdesiatročného exprezidenta v októbri 2018 odsúdili na 15 rokov väzenia. Verdikt však ešte nie je právoplatný, keďže sa odsúdený voči nemu odvolal. Koncom januára tohto roku požiadal o prepustenie na kauciu, medzi dôvodmi uviedol i svoj zhoršujúci sa zdravotný stav, uvádza agentúra Jonhap.



Súd vyššej inštancie podľa AP v stredu oznámil, že I Mjong-bakovi povolil vrátiť sa domov po tom, čo pristúpil na prísne podmienky monitorovania, ktoré pripomínajú domáce väzenie.



Exprezident má napríklad zákaz komunikovať a stretávať sa s ľuďmi mimo najbližších rodinných príslušníkov a právnikov. Musí sa tiež zdržiavať v mieste svojho bydliska v metropole Soul. V prípade porušenia stanovených podmienok bude opäť vzatý do väzby.



Podľa agentúry Jonhap I Mjong-baka v stredu popoludní miestneho času prepustili z väzobného centra v Soule, odkiaľ sa presunul do svojho domu nachádzajúceho sa v južnej časti mesta.



I Mjong-baka, ktorý stál na čele Južnej Kórey v rokoch 2008-13, zatkli v marci 2018. Podľa agentúry Jonhap mal byť prepustený na slobodu 8. apríla 2019, ak by dovtedy nepadol verdikt odvolacieho súdu. Nariadenie faktického domáceho väzenia pred vypršaním platnosti zatykača má podľa súdu znížiť riziko manipulácie s dôkazmi a negatívneho ovplyvňovania prebiehajúceho odvolacieho súdneho konania.



I Mjong-bak bol prvoinštančným súdom odsúdený za prijímanie úplatkov, spreneveru a zneužitie moci. Okrem 15-ročného väzenského trestu mu súd vymeral aj pokutu vo výške 13 miliárd wonov.