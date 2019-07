Exprimátorka Prahy Krnáčová nebude veľvyslankyňou v Grécku

Vláda v pondelok schválila, že namiesto rodáčky z Bratislavy sa veľvyslancom v Grécku stane Karfík.

Praha 2. júla (TASR) - Niekdajšia primátorka Prahy z hnutia ANO Adriana Krnáčová sa nestane veľvyslankyňou Česka v Grécku, podľa informácií portálu Novinky.cz ju odmietol navrhnúť minister zahraničných vecí Tomáš Petříček (ČSSD). Vláda v pondelok odsúhlasila, že do Atén pôjde diplomat Jakub Karfík, riaditeľ odboru štátov severnej a východnej Európy.



"Minister mal s Krnáčovou ako veľvyslankyňou problém, preto ju vláde nenavrhol," povedal Novinkám zdroj blízky ministerstvu zahraničných vecí, ktorý si neželal byť menovaný.



Premiér Andrej Babiš (ANO) portálu v esemeske napísal, že o vymenovaní Krnáčovej nikdy neuvažovali. Dodal: "Bola to len vaša špekulácia. Veľvyslancov vyberá ministerstvo zahraničných vecí a vybratí boli kariérni diplomati."



Odmietol tvrdenie, že by hnutie ANO dávalo politické trafiky. Práve keď sa začalo špekulovať o Krnáčovej ako o veľvyslankyni, ANO čelilo kritike opozície za to, že rozdáva zlaté padáky.



Babiš v máji Novinkám povedal, že Krnáčová by chcela ísť do diplomacie. Na otázku, či má Krnáčová predpoklady byť dobrou diplomatkou vzhľadom na niektoré jej výroky počas pôsobenia v Prahe, premiér odpovedal: "To určite nie. Na druhej strane hovorí mnohými jazykmi."



Krnáčová sa v úrade primátorky Prahy smutne preslávila viacerými výrokmi. V roku 2015 napríklad vyhlásila, že projekt na tunel Blanka robil "asi nejaký debil". Ide o tunelový komplex v Prahe, ktorý je najdlhším mestským tunelom v Európe.



V tom istom roku Krnáčová priznala, že o dôležitých veciach sa na magistráte rokuje v kuchynke, aby sa politici skryli pred úradníkmi pri diskutovaní o politických témach.



Vlani v marci v interview uviedla, že "Pražania sú rozmaznaní a nemajú veľký problém s dopravou". Reagovala tým na sťažnosti obyvateľov českej metropoly na zle plánované opravy.



Ešte vlani v marci tvrdila, že by chcela v kresle pražskej primátorky pokračovať. Po výroku o "rozmaznaných Pražanoch" však bolo oveľa jasnejšie, že jednotnou na kandidátke ANO v komunálnych voľbách nebude, stal sa ňou Petr Stuchlík. ANO je teraz na magistráte v opozícii.