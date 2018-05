Exšéfka pobočky BAMF: Peniaze som nikdy nevzala, podozrenie je smiešne

Podľa názoru orgánov činných v trestnom konaní došlo práve v Brémach k neoprávnenému udeleniu azylu vo viac ako 1200 prípadoch.

Berlín 30. mája (TASR) - Za smiešne označila niekdajšia šéfka pobočky nemeckého Spolkového úradu pre migráciu a utečencov (BAMF) v Brémach Ulrike B. podozrenia z korupcie, ktoré vyšetruje v jej prípade, ako aj v súvislosti s ďalšími osobami prokuratúra v tomto severonemeckom meste.



Podľa názoru orgánov činných v trestnom konaní došlo práve v Brémach k neoprávnenému udeleniu azylu vo viac ako 1200 prípadoch.



Medzičasom odvolaná úradníčka pre najčítanejší nemecký denník Bild uviedla, že jej vždy išlo o ľudí v núdzi, a nie o štatistické údaje. Prihlásila sa k všetkému, čo urobila, zdôraznila však, že nikdy neprijala žiadne finančné prostriedky a obvinenie z korupcie označila preto za smiešne.



Zo spoluzodpovednosti za možné pochybenia obvinila však niekdajšieho šéfa BAMF, inštitúcie so sídlom v Norimbergu, Franka-Jürgena Weiseho, a to pre jeho požiadavky na urýchlenie spracovania žiadostí. Niekdajšiemu vedeniu tejto inštitúcie podľa jej názoru nešlo už o ľudské osudy, ale o štatistické údaje a rýchlosť spracovania. Na želanie vlády sa do popredia dostala rýchlosť a efektivita. Všetci zainteresovaní pritom vedeli, že s jestvujúcim personálom nie je možné riadne spracovať dramaticky sa zvyšujúci počet žiadostí o azyl, vyplynulo z jej slov, ako ich sprostredkoval Stredonemecký rozhlas (MDR).



Podľa ženy kedysi riadiacej inkriminovanú pobočku sa spomínaný trend nezmenil ani po prevzatí riadenia BAMF Weiseho nástupkyňou Juttou Cordtovou, aj keď i ona vedela o zlyhaní systému. Ulrike B. predpokladá, že celý rozsah škandálu ešte nebol odhalený a že známou je maximálne jeho tretina.



Nemecký spolkový minister vnútra Horst Seehofer prisľúbil v utorok na zasadaní parlamentného výboru pre vnútro v Berlíne úplnú transparentnosť pri objasnení nezákonných postupov v rámci Spolkového úradu pre migráciu a utečencov (BAMF). Súčasne sa v mene spolkovej vlády ospravedlnil občanom za pochybenia, ktoré sa stali.



Podľa jeho slov nebola komunikácia medzi rezortom, ktorého riadenie prevzal, a spomínaným spolkovým úradom dobrá.



Osobne by chcel zreformovať prax, ktorá sa v Nemecku využíva v priebehu azylového konania, a to bez hektiky.



Súčasná najvyššia predstaviteľka BAMF, opakovane kritizovaná Jutta Cordtová ubezpečila, že nič z vyšetrovania na pobočke inštitúcie v severonemeckých Brémach nezametie pod koberec.



Nemecké parlamentné strany sa zatiaľ nerozhodli, či v súvislosti s predmetným škandálom zriadia parlamentnú vyšetrovaciu komisiu. Kým opozičné strany FDP a AfD naďalej požadujú vytvorenie takéhoto grémia, ich kolegovia zo strany Ľavica na tom netrvajú. Nie úplne identické sú vo veci i názory sesterských strán únie CDU/CSU, respektíve ich koaličného partnera SPD.



V utorok sa poslanci podľa tlačovej agentúry DPA predbežne dohodli iba na ďalšom mimoriadnom zasadaní výboru pre vnútro, na ktorom by mali k problematike zaujať stanovisko aj Seehoferov predchodca na čele spolkového rezortu vnútra Thomas de Maiziere a niekdajší šéf BAMF Frank-Jürgen Weise.