Facebook odstránil účet krajne pravicovej skupiny Britain First

Britain First dosiahla publicitu vďaka Fransenovej protimoslimským odkazom a videám na Twitteri, ktoré vlani v novembri retvítoval americký prezident Donald Trump.

Londýn 14. marca (TASR) - Sociálna sieť Facebook odstránila v stredu oficiálny účet britskej krajne pravicovej skupiny Britain First (Británia na prvom mieste) a tiež profily jej dvoch lídrov. Na týchto účtoch totiž opakovane dochádzalo k porušovaniu pravidiel Facebooku, informovala agentúra DPA.



Facebook uviedol, že príspevky, ktoré uverejňovala skupina, jej podpredsedníčka 32-ročná Jayda Fransenová a líder skupiny Paul Golding (36), napriek písomným varovaniam "opakovane porušovali normy našej spoločnosti" a podnecovali nenávisť voči menšinovým skupinám.



Britain First dosiahla publicitu vďaka Fransenovej protimoslimským odkazom a videám na Twitteri, ktoré vlani v novembri retvítoval americký prezident Donald Trump.



Obaja lídri strany boli nedávno uznaní za vinných z náboženského prenasledovania s priťažujúcimi okolnosťami.



Politická skupina Britain First je proti multikulturalizmu a "islamizácii" Británie, ako sa sama vyjadruje.