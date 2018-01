Facebook zablokoval profil českej stránke Parlamentní listy

Podobný osud postihol aj web s názvom Miloš Zeman - prezident ČR, ktorý obsah tejto stránky zdieľal.

Praha 24. januára (TASR) - Zo sociálnej siete Facebook na niekoľko hodín zmizol profil servera Parlamentnilisty.cz. Stránka, ktorá mala niekoľko desaťtisíc fanúšikov, je nedostupná. Informoval o tom v stredu spravodajský server INFO.cz.



Parlamentní listy bývajú označované za popredné české dezinformačné médium s najväčším dosahom. Dôvod zablokovania stránky známy nie je. Podobný osud postihol aj web s názvom Miloš Zeman - prezident ČR, ktorý obsah tejto stránky zdieľal.



"V čase, keď v EÚ rastie tlak na oznamovanie informácií od prevádzkovateľov IT technológií, na zástupcov Facebooku nie je možné nájsť žiaden kontakt. Doteraz nevieme, kto nás udal, za čo sme boli zablokovaní, či právom alebo neprávom. Nemáme šancu na akúkoľvek obhajobu alebo nápravu. Mrzí ma, že udavačstvo sa stáva zvykom a nie je voči nemu obrana," uviedol pre INFO.cz Jan Holoubek, predseda predstavenstva spoločnosti Our Media, ktorá vydáva Parlamentní listy.



Facebook blokuje stánky najmä na základe vlastného vyhodnotenia nevhodného obsahu. Taktiež aj po nahlásení profilu alebo stránky zo strany používateľov. "Bolo by iluzórne predpokladať, že Facebook sleduje a detailne vyhodnocuje či cenzuruje obsah a rieši, čo je pravda a čo nie je. Funguje to tak, že keď nahlasovanie zo strany užívateľov prekročí kritickú hranicu, robot - algoritmus - sa k tomu nejako postaví a zasiahne. Odvolať sa zvyčajne nie je kam," povedal pre INFO.cz Petr Nutil, ktorý sa dlhodobo zaoberá odhaľovaním a vyvracaním dezinformácií na internete.



K situácii sa na sociálnej sieti podľa INFO.cz vyjadrila napríklad advokátka Klára Samková. Konštatuje, že Facebook stránku zablokoval, a ironicky dodáva, že sa tak zrejme stalo v rámci "objektivity" a "demokratickej diskusie". Naopak iní používatelia Facebooku zablokovanie profilu Parlamentnilisty.cz uvítali.