Facebooku hrozí v škandále okolo ochrany údajov polmiliónová pokuta

Ide o najvyššiu sankciu, akú môže Britský Úrad komisára pre informácie (ICO) uložiť za porušenie britských zákonov o ochrane údajov.

Londýn 11. júla (TASR) - Spoločnosti Facebook hrozí prvá finančná pokuta za to, že umožnila firme Cambridge Analytica využívať osobné údaje miliónov používateľov svojej sociálnej siete bez toho, aby o tom vedeli. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Britský Úrad komisára pre informácie (ICO), ktorý vyšetruje škandál okolo Cambridge Analytica, v utorok oznámil zámer udeliť Facebooku pokutu 500.000 libier (566.000 eur) za to, že neochránil údaje svojich používateľov.



Ide o najvyššiu sankciu, akú môže ICO uložiť za porušenie britských zákonov o ochrane údajov.



Pre Facebook nepôjde o závažnú pokutu, konštatuje AP s tým, že americká spoločnosť zarobí túto sumu - podľa svojich príjmov za prvý štvrťrok - za približne sedem minút.



Bolo by to však prvé hmatateľné potrestanie firmy za škandál, ktorý poškodil jej reputáciu, viedol k dočasnému poklesu hodnoty akcií a prinútil jej šéfa Marka Zuckerberga vypovedať pred Kongresom, hoci inak nemal pre Facebook vážnejšie trvalejšie následky.



Cambridge Analytica, londýnska firma financovaná bohatými sponzormi Republikánskej strany, pracovala pred americkými voľbami 2016 pre predvolebný tím Donalda Trumpa a istý čas zamestnávala aj Steva Bannona, ktorý viedol Trumpovu kampaň a neskôr bol poradcom Bieleho domu.



Facebook uviedol, že táto firma neoprávnene získala prístup k osobným údajom asi 87 miliónov používateľov sociálnej siete prostredníctvom iného akademického subjektu. Firma tvrdí, že tento počet používateľov bol oveľa nižší. Jej bývalý pracovník a neskorší informátor Christopher Wylie uviedol, že firma sa zameriavala na vytváranie psychografických profilov, ktoré by mohla použiť na ovplyvnenie hlasovania niektorých ľudí.



Cambridge Analytica ukončila svoju činnosť v máji.



Rozhodnutie ICO nie je zatiaľ konečné. Facebook má možnosť reagovať na závery úradu a ten až potom vydá definitívny verdikt.



Facebook čelí v prípade viacerým ďalším vyšetrovaniam v USA i Európe.