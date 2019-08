Fáma o smrti turkménskeho prezidenta trvá, pravda sa ukáže o pár dní

Definitívny dôkaz by mal prísť už o niekoľko dní, pretože táto stredoázijská republika pri Kaspickom mori bude hostiť veľké regionálne ekonomické fórum, zvolané práve prezidentom Berdimuhamedowom.

Moskva 6. augusta (TASR) - Po fámach z minulého mesiaca, že prezident izolovanej, bývalej sovietskej republiky Turkménsko Gurbanguly Berdimuhamedow zomrel, sa tento politik ešte stále neukázal na verejnom vystúpení, ktoré by sa dalo nezávisle overiť. V utorok to napísala tlačová agentúra DPA.



Definitívny dôkaz by mal prísť už o niekoľko dní, pretože táto stredoázijská republika pri Kaspickom mori bude hostiť veľké regionálne ekonomické fórum, zvolané práve prezidentom Berdimuhamedowom.



Na Kaspickom ekonomickom fóre v prístavnom meste Türkmenbašy má prezident naplánované stretnutie s ruským premiérom Dmitrijom Medvedevom, ako sa uvádza vo vyhlásení ruskej strany. Fórum bude trvať do pondelka 12. augusta.



"Kaspické fórum sa začne zajtra a toto je jeho (prezidentovo) dieťa, takže zajtra to už určite budeme vedieť," vyhlásil v utorok Chris Weafer, starší partner v investičnej firme Macro-Advisory zameranej na Euráziu. "Otázkou zostáva, prečo a kam zmizol, keď vedel, že jeho neprítomnosť spôsobí takú diskusiu?" napísal Weafer agentúre DPA v e-mailových komentároch.



Minulý mesiac sa objavila fáma, že 62-ročnému Berdimuhamedowovi, ktorý autoritársky vládne Turkménsku už vyše desať rokov, zlyhali obličky a zomrel. Fáma sa dostala až do bodu, keď 21. júla moskovská rozhlasová stanica Govorit Moskva citovala politického experta na Euráziu Aslana Rubajeva, ktorý povedal, že o úmrtí sa dozvedel od zdrojov v turkménskom hlavnom meste Ašchabat.



Turkménska vláda poprela túto správu ako "absolútnu lož" a oznámila, že vodca je na dovolenke.



Videozáznam, údajne z dovolenky, zachytáva celkom živého Berdimuhamedowa, ako jazdí na koni, cvičí vojakov, hrá na klavíri a riadi džíp po púšti Karakum smerom ku kráteru Darvaza. Ide o kráter s unikajúcim, neustále horiacim zemným plynom v strednej časti Turkménska a ľudovo sa nazýva Brána do pekla.



Opakované volania na telefónne číslo uvedené na webovej stránke turkménskeho prezidentského úradu zostali v utorok bez odozvy, dodala agentúra DPA.