Fanúšička Merkelovej svojou dodávkou narazila do jej lietadla

Berlín/Dortmund 14. mája (TASR) - Fanúšičke nemeckej kancelárky Angely Merkelovej sa v pondelok podarilo zmariť odlet jej vládneho špeciálu z letiska v Dortmunde, keď doň nechtiac narazila svojou dodávkou. Fotografiu zo zrážky zverejnil na svojom webe nemecký týždenník Spiegel, informovala v utorok agentúra AP.



Žena, ktorá je zamestnankyňou zmieneného letiska, si chcela odfotografovať lietadlo stojace na letiskovej ploche len. Nadšene preto vystúpila zo svojej červenej dodávky, ktorú však predtým zabudla zabrzdiť. Vozidlo sa dalo do pohybu a pomaly narazilo do prednej časti Merkelovej lietadla typu Bombardier Global 5000.







Nemecké letectvo (Luftwaffe) neskôr bez bližších podrobností potvrdilo, že vládny špeciál v Dortmunde poškodilo isté vozidlo, pričom kancelárka sa po incidente do Berlína vrátila helikoptérou.



Incident je ďalším nechceným problémom pre Luftwaffe prichádzajúcim po sérii medializovaných porúch, ktoré v ostatných mesiacoch postihli ním prevádzkovanú flotilu 14 nemeckých vládnych špeciálov a zapríčinili meškanie Merkelovej i ďalších členov nemeckej vlády na dôležité podujatia.