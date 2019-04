Farage odštartoval kampaň svojej novej Strany brexitu

Lídri 27 členských krajín Únie v stredu rozhodli o odklade brexitu do 31. októbra.

Londýn 12. apríla (TASR) - Britský euroskeptik Nigel Farage v piatok odštartoval kampaň svojej novej Strany Brexitu pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu (EP). Europoslanec Farage pri tejto príležitosti prisľúbil "demokratickú revolúciu", ktorá otrasie britskou politikou, informovala agentúra DPA.



"Sme veľkolepý národ a skvelí ľudia, ale slabé vedenie vo Westminsteri nás ťahá naspäť," povedal Farage s tým, že nastal čas na zmenu tohto stavu.



Nigel Farage je bývalým spoluzakladateľom a šéfom pravicovo-populistickej Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP), s ktorou sa však koncom roka 2018 definitívne rozišiel. Odvtedy pôsobil v EP ako nezávislý poslanec.



V marci 2019 sa stal lídrom novozaloženej Strany brexitu (Brexit Party), ktorú začiatkom tohto roka založila bývalá hovorkyňa UKIP. Pred britským referendom z roku 2016, v ktorom voliči rozhodli o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, bol jednou z hlavných tvárí kampane za brexit.



V piatkovom príhovore k priaznivcom strany v meste Coventry uviedol, že britskí voliči boli "podvedení" premiérkou Theresou Mayovou z Konzervatívnej strany, ktorá nebola schopná dosiahnuť odchod Británie z EÚ.



"Náš politický systém s dvoma hlavnými politickými stranami si jednoducho nevie poradiť s brexitom," povedal v súvislosti s prebiehajúcimi rozhovormi medzi premiérkou Mayovou a hlavnou opozičnou Labouristickou stranou. Cieľom rokovaní je prekonať súčasnú patovú situáciu ohľadne brexitu.



V prípade, že Británia zorganizuje voľby do Európskeho parlamentu, bude Farage kandidovať za Stranu Brexitu. Strana oznámila aj mená ďalších kandidátov vrátane Annunziaty Rees-Moggovej, sestry vplyvného zástancu brexitu z radov konzervatívcov Jacoba Rees-Mogga.



Lídri 27 členských krajín Únie v stredu rozhodli o odklade brexitu do 31. októbra. Ide o flexibilný termín, čo znamená, že Británia môže Úniu opustiť aj skôr, ak britský parlament schváli dohodu, ktorú Mayovej vláda uzavrela s Bruselom. Britskí poslanci však už túto dohodu trikrát odmietli.



Ak bude Británia 23. mája, keď začnú voľby do Európskeho parlamentu (EP), ešte stále členom EÚ, bude musieť tieto voľby taktiež usporiadať. Ak by tieto voľby nerealizovali, Briti vystúpia z EÚ automaticky 1. júna 2019 bez dohody.