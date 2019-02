Farage v reakcii na Tuska: Po brexite sa zbavíme tyranov, ako ste vy

Nigel Farage je v súčasnosti v poslancom Európskeho parlamentu a lídrom tamojšej frakcie Európa slobody a priamej demokracie (EFDD).

Londýn 6. februára (TASR) - Britský europoslanec Nigel Farage, jeden z popredných zástancov vystúpenia Británie z EÚ, v stredu slovne zaútočil na predsedu Európskej rady Donalda Tuska, ktorého okrem iného nazval "arogantným". Informovala o tom agentúra DPA.



Tusk totiž krátko pred tým vyhlásil, že "v pekle je špeciálne miesto" pre britských politikov, ktorí v minulosti lobovali za tzv. brexit a nemali pritom žiadnu predstavu o tom, ako ho zrealizovať.



"Po brexite sa zbavíme nezvolených, arogantných tyranov, ako ste vy, a povedieme našu krajinu. To mi znie skôr ako nebo," napísal na Twitteri v reakcii na jeho slová Farage, zástanca brexitu a bývalý líder britskej euroskeptickej Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP).



"Zaujímalo by ma, ako vyzerá v pekle špeciálne miesto pre tých, ktorí sa zasadzovali za brexit bez toho, aby mali čo i len načrtnutý plán, ako ho bezpečne vykonať," povedal Tusk niekoľko hodín predtým na spoločnej tlačovej konferencii s írskym premiérom Leom Varadkarom, s ktorým sa v stredu stretol v Bruseli. Svoje slová následne zverejnil aj na Twitteri.



Britská premiérka Theresa Mayová bude vo štvrtok v Bruseli rokovať s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom. Diskutovať by mali najmä o riešení spornej otázky budúceho režimu na hranici medzi Severným Írskom a Írskou republikou.



Britskí poslanci v januári odmietli dohodu o brexite, ktorú s EÚ vyrokovala Mayovej vláda. Ani necelé dva mesiace pred termínom vystúpenia Británie z EÚ pritom nie je jasné, za akých podmienok sa tento proces uskutoční. Krajine preto hrozí neriadený odchod z Únie.



Tusk v stredu nenaznačil, že by zvyšných 27 členských krajín EÚ bolo ochotných znovu otvárať dohodu o brexite. Naopak povedal, že EÚ "nechystá novú ponuku" pre britskú vládu, aby jej pomohla presadiť dohodu v parlamente. Dodal, že teraz sa musia obe strany sústrediť na to, aby sa vyhli chaotickému brexitu bez dohody.



Spoločne s Varadkarom však zdôraznil, že zintenzívňujú prípravy na tento potenciálne katastrofálny scenár, v súlade s ktorým by Británia vystúpila z EÚ 29. marca bez dohody.