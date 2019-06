Farageova strana má šancu získať prvé kreslo v Dolnej snemovni

Proti Európskej únii zameraná Farageova strana, založená len v apríli tohto roka, zvíťazila v májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v Británii.

Londýn 6. júna (TASR) - Nová Strana brexitu (BP) europoslanca Nigela Faragea má vo štvrtok šancu získať prvé kreslo v Dolnej snemovni britského parlamentu, informovala agentúra Reuters.



Proti Európskej únii zameraná Farageova strana, založená len v apríli tohto roka, zvíťazila v májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v Británii. Získala 31,6 percenta hlasov a 29 zo 73 britských europoslaneckých kresiel.



Vo štvrtok sa konajú doplňovacie voľby vo východoanglickom volebnom obvode Peterborough. Farage dúfa, že jeho strana v nich získa prvé kreslo v Dolnej snemovni britského parlamentu.



Pozorovatelia očakávajú tesný súboj a stávkové kancelárie favorizujú Stranu brexitu.



Peterborough je baštou zástancov brexitu, v referende z roku 2016 tam za odchod z EÚ hlasovalo 61 percent voličov.



V Peterborough sa zvedie súboj o poslanecké kreslo, ktoré doposiaľ zastávala opozičná labouristka Fiona Onasanyaová. Tú v máji zbavili mandátu po tom, ako ju odsúdili za klamanie policajtom ohľadne dopravných priestupkov. Do roku 2017 kreslo za Peterborough patrilo konzervatívcom.



Farage v súčasnosti ťaží z hnevu britských voličov, ktorí sú frustrovaní z toho, že odchádzajúca konzervatívna premiérka Theresa Mayová nebola schopná zrealizovať brexit v stanovenom termíne.



Theresa Mayová 7. júna odstúpi z funkcie šéfky Konzervatívnej strany. V úrade premiérky zostane, kým jej strana nezavŕši proces výberu nového lídra. Za favorita medzi zvyšnými 12 uchádzačmi, ktorí by chceli nahradiť Mayovú, je označovaný bývalý britský minister zahraničných vecí a presvedčený zástanca brexitu Boris Johnson.