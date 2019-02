Farageovu novú Stranu brexitu oficiálne uznali

Strana bola založená s mojou plnou podporou a so zámerom bojovať o zvolenie v európskych voľbách 23. mája, ak sa brexit dovtedy neuskutoční, uviedol Farage pre britský denník Daily Telegraph.

Londýn 8. februára (TASR) - Britská volebná komisia oficiálne uznala novú Stranu brexitu, podporovanú Nigelom Farageom, ktorý bol pred referendom z roku 2016 kľúčovým predstaviteľom kampane za odchod Británie z Európskej únie. V piatok o tom informovala samotná volebná komisia.



Uznanie znamená, že strana sa teraz môže zúčastňovať na voľbách v Británii - a prípadne aj na voľbách do Európskeho parlamentu, ak sa brexit odloží z pôvodného termínu 29. marca na neskôr.



"Strana bola založená s mojou plnou podporou a so zámerom bojovať o zvolenie v európskych voľbách 23. mája, ak sa brexit dovtedy neuskutoční," uviedol Farage pre britský denník Daily Telegraph.



Farage povedal, že sa bude uchádzať o zvolenie. Dodal, že strana prijala "stovky prihlášok" od ďalších sľubných kandidátov a že jej boli prisľúbené "značné" sumy peňazí. "Motor už beží," vyhlásil.



Farage vlani v decembri odišiel zo Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP), ktorú spoluzakladal a z ktorej ako jej líder vybudoval veľmi vplyvnú politickú silu.



Farage sa nepohodol so súčasným vedením UKIP-u, keď strana vymenovala v decembri krajne pravicového aktivistu Tommyho Robinsona za poradcu. UKIP má takisto biedne výsledky v prieskumoch verejnej mienky.



Strana brexitu "bola zaregistrovaná 5. februára", povedal pre tlačovú agentúru AFP hovorca volebnej komisie.



Novú stranu vedie Catherine Blaiklocková, bývalá predstaviteľka UKIP-u a kandidátka do parlamentu. Pre Daily Telegraph vyhlásila, že očakáva "tisíce" ľudí, ktorí prebehnú od vládnych konzervatívcov.



Britská premiérka Theresa Mayová sa v súčasnosti pokúša presvedčiť poslancov, aby podporili ňou vyrokovaný plán pre riadený odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie, ale mnohí z jej vlastných konzervatívcov chcú odchod s jasnejšími podmienkami.



Pretrvávajúca politická patová situácia vyvoláva špekulácie, že Británia možno odloží svoj odchod, proti čomu sa však stavajú zarytí, tvrdí euroskeptici.



"Úprimne dúfam, že túto vyhliadku uzná Konzervatívna strana aj opozičná Labouristická strana za hrozbu," povedal Farage o novom vývoji a dodal: "Všetko, čo musia urobiť, je uskutočniť poriadny brexit - taký, za aký v júni 2016 hlasovalo 17,4 milióna ľudí. Inak sa táto hrozba premení na možnosť."