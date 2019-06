Farageovu stranu vo voľbách v Peterboroughu porazili labouristi

Peterborough je baštou zástancov brexitu, v referende z roku 2016 tam za odchod z EÚ hlasovalo 61 percent voličov.

Peterborough 7. júna (TASR) - Nová Strana brexitu (BP) europoslanca Nigela Faragea nezískala svoje prvé kreslo v Dolnej snemovni britského parlamentu. V doplňovacích voľbách, ktoré sa konali vo štvrtok vo východoanglickom volebnom obvode Peterborough, bola totiž úspešnejšia opozičná Labouristická strana. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Peterborough je baštou zástancov brexitu, v referende z roku 2016 tam za odchod z EÚ hlasovalo 61 percent voličov. Vo štvrtok sa tam odohral súboj o poslanecké kreslo, ktoré doposiaľ zastávala opozičná labouristka Fiona Onasanyaová.



Tú v máji zbavili mandátu po tom, ako ju odsúdili za klamanie policajtom ohľadne dopravných priestupkov. Do roku 2017 kreslo za Peterborough patrilo konzervatívcom.



Štvrtkové voľby vyhrala labouristická kandidátka Lisa Forbesová, ktorú podľa odhadov volilo asi 31 percent voličov.



Kandidáta BP Mika Greena, miestneho podnikateľa, podporilo približne 29 percent voličov.



Na treťom mieste skončili konzervatívci s 21 percentami. Liberálni demokrati získali 12 percent voličov.



Výsledok dosiahnutý v Peterboroughu je pre BP krokom späť po tom, ako jej koncom mája vo voľbách do Európskeho parlamentu vyjadrilo podporu 31,6 percenta voličov. BP bola v týchto voľbách najúspešnejšou britskou stranou.



Vo svojej kampani sa BP snažila zúročiť ako hybnú silu euroskepticizmus, ako aj rozčarovanie voličov z hlavných politických strán - konzervatívcov a labouristov -, ktoré striedavo obsadzovali kreslo poslanca za Peterborough.



Líder BP Nigel Farage ťaží aj z hnevu britských voličov, ktorí sú frustrovaní z toho, že odchádzajúca konzervatívna premiérka Theresa Mayová nebola schopná zrealizovať brexit v stanovenom termíne.



Mayová v piatok odstúpi z funkcie šéfky Konzervatívnej strany. V úrade premiérky zostane, kým jej strana nezavŕši proces výberu nového lídra.



Za favorita medzi zvyšnými 12 uchádzačmi, ktorí by chceli nahradiť Mayovú, je označovaný bývalý britský minister zahraničných vecí a presvedčený zástanca brexitu Boris Johnson.